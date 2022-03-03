لاعبون بمانشستر يونايتد يتساءلون عن أسباب مشاركة ماغواير أساسيا؟

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن لاعبين بفريق مانشستر يونايتد، يتساءلون عن أسباب وجود قائد الفريق هاري ماغواير في التشكيلة الأساسية للفريق بشكل مستمر رغم أدائه المتذبذب.

وقدّم أغلى مدافع في العالم البالغ من العمر 28 عاما، أداء متذبذبا هذا الموسم، فيما كان مستواه ضعيفا في المباراتين التي انتهت بالتعادل على أرضه ضد بيرنلي وساوثهامبتون.

ولم يستطع ماغواير منع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتليتيكو مدريد من تسجيل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ودفع كل هذا اللاعبين لمناقشة اختيار ماغواير المستمر من قبل المدرب رالف رانجنيك في ملعب "كارينغتون" التدريبي للنادي.

ودافع رانجنيك عن ماغواير علنا، الشهر الماضي وسخر من مزاعم تجريده من شارة القيادة.

وقال المدرب الألماني المؤقت "لم أتحدث أبدًا إلى أي لاعب عن فرصة قيادة الفريق، هاري على علم بذلك وكذلك كريستيانو (رونالدو)"، الذي تردد أنه سيكون القائد الأول للفريق.

وتابع "أنا من يقرر من هو القائد ولا يتعين عليّ التحدث مع أي شخص آخر حول ذلك.. هاري هو قائدنا وسيبقى.. لا أرى أي سبب لتغيير ذلك. إنه أيضًا لاعب يجب أن يتطور ويتحسن مثل جميع اللاعبين الآخرين".

وأشار إلى أن "الطريقة التي نلعب بها الآن جديدة بالنسبة له، لأنه في المنتخب الإنجليزي أيضا اعتاد اللعب في 3 مدافعين وهنا في مانشستر يونايتد نلعب بـ4.. هذا شيء جديد بالنسبة له وسيستغرق بعض الوقت حتى يعتاد على ذلك ويتكيف معه".

ولم يلعب ماغواير في المباراة التي حافظ فيها "اليونايتد" على نظافة شباكه أمام واتفورد السبت الماضي، لكنه يتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في "ديربي" مدينة مانشستر الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي.