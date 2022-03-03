قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين اليوم الخميس إن خطط إقامة كأس العالم كل عامين "مستحيلة" للجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي (فيفا) توصل للحقيقة نفسها.

وحاول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الحصول على دعم للفكرة من الاتحادات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا التغيير سيزيد إيرادات الفيفا بإضافة 4.4 مليارات دولار.

وأكد إنفانتينو في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه يحظى بدعم الأغلبية رغم معارضة اليويفا والدوريات الكبيرة، وهو ما يعترض عليه تشيفرين.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز إن الاتحاد الدولي يريد مواصلة المناقشات بشأن جدول المباريات الدولية.

لكن تشيفرين قال إن الفيفا أدرك أن الخطط ستفشل. وأضاف "أنا سعيد بأن الفيفا أدرك ذلك، تحدثت مع رئيس الفيفا عن الأمر أمس. لا يمكن أن نقول إن كرة القدم في القارات الأخرى لن تتطور، لكن يجب أن نتحالف ولا يجب أن يتضرر الاتحاد الأوروبي أو اتحاد أميركا الجنوبية".

وواصل "توجد مناقشات لكن حسب علمي فكرة كأس العالم كل عامين خارج طاولة المناقشات، وأنا متأكد من التوصل لحل مع الفيفا قريبا".

ورد الفيفا في بيان قائلا إنه يواصل المناقشات لتطوير كرة القدم العالمية "والتوصل لحل يرضي الجميع".

وأوضح الفيفا أن "تطور كرة القدم حول العالم مسألة محورية، خاصة في المناطق المتأخرة في التطور، ونتطلع للمضي قدما ومواصلة المحادثات بشأن جدول جديد للمباريات الدولية".