رئيس ناد فرنسي ينفي المزاعم البريطانية باهتمامه بشراء تشلسي

قال متحدث باسم شركة "إنيوس"، المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف لرويترز، إن راتكليف غير مهتم بشراء نادي تشلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن راتكليف يفكر في التقدم بعرض لشراء تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن المتحدث قال لرويترز إنه "لا أساس لهذه الأحاديث".

وأعلن أبراموفيتش -أمس الأربعاء- أنه ينوي بيع تشلسي الذي اشتراه قبل 19 عاما، في الوقت الذي تتردد فيه دعوات في بريطانيا تطالب بفرض عقوبات عليه بعد غزو بلاده أراضي جارتها أوكرانيا.

وحاليا يملك راتكليف نادي نيس المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم وفريق إنيوس لسباقات الدراجات.

وأضاف المتحدث "في الوقت الحالي يركز (راتكليف) على نيس الذي تأهل لنهائي كأس فرنسا الذي سيقام في باريس في بداية مايو/أيار".

وقال قطب الأعمال السويسري هانزيورج فيس لصحيفة بليك السويسرية إن أبراموفيتش عرض عليه شراء تشلسي.

وأضاف فيس "حاليا يريد أبراموفيتش بيع كل فيلاته في إنجلترا كما يريد التخلص من تشلسي سريعا أيضا. أنا و3 أشخاص آخرين تلقينا عرضا لشراء تشلسي من أبراموفيتش يوم الثلاثاء".