قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز إن رومان إبراموفيتش اتخذ القرار الصائب ببيع نادي تشلسي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لأن ملكية رجل الأعمال (55 عاما) أصبحت "غير مستدامة".

ووسط المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على الروسي إبراموفيتش، قال "قطب المعادن" -في بيان أمس الأربعاء- إن البيع يصب في مصلحة حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ورحب ماسترز ببحث إبراموفيتش عن مالك جديد للنادي اللندني، لكنه أشار إلى أن هذه العملية تستغرق عدة أسابيع عادة.

وأضاف "أعتقد أن الموقف تصاعد بسرعة كبيرة في آخر 7 أيام، وتوصل (إبراموفيتش) للاستنتاج الصحيح. الوضع غير مستدام في الأجواء الحالية، لذا نرحب بالقرار بالتأكيد لمصلحة الجميع، ومن بينهم الجماهير".

وتابع "أعتقد أن أسرع عملية بيع (لناد بالدوري الممتاز) تمت في غضون 10 أيام، وأرى أنه يمكن كسر هذا الرقم، لكن عملية البيع تستغرق عادة بعض الأسابيع".