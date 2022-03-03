تشديد الإجراءات الرياضية ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا

يستضيف وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون ووزيرة الثقافة نادين دوريس قمة مع نظرائهما من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا اليوم الخميس، لمناقشة المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى عزل روسيا عن الأحداث الرياضية العالمية.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة -في بيان- إن حكومة المملكة المتحدة تخطط لإنشاء تحالف بهدف الضغط على روسيا بشأن "غزوها" لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن أهداف التحالف هي تجريد روسيا وبيلاروسيا من حقوق استضافة الأحداث الرياضية الدولية، ومنع فرقهما والرياضيين من المشاركة في المنافسة، واتخاذ إجراءات صارمة بشأن الاستثمارات المتعلقة بالرياضة ذات الصلة بروسيا.

وكانت بيلاروسيا منطقة انطلاق رئيسية للهجوم الروسي.

وقالت الوزارة "نريد ضمان أن الدولة الروسية لا تستطيع استخدام الرياضة لإضفاء الشرعية على نظامها بأي شكل من الأشكال، وتطلب من الهيئات الرياضية المحلية والشركاء الدوليين ألا يدخروا جهدا".

وتابعت "يجب ألا يُسمح لروسيا بالمنافسة في الأحداث الرياضية الدولية بأي شكل من الأشكال بعد هجوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المروع الذي لا داعي له على أوكرانيا".

وبدأت روسيا -بدعم من بيلاروسيا- هجوما واسع النطاق على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وتتسبب خسائر الحرب بشكل متزايد في توجيه ضربة قوية للمدنيين، حيث تقدر السلطات الأوكرانية مقتل أكثر من ألفي مدني حتى الآن.

واتخذت العديد من الهيئات الرياضية العالمية إجراءات ضد روسيا وبيلاروسيا بعد توصية اللجنة الأولمبية الدولية بأن تمنع الاتحادات الرياضيين والمسؤولين من البلدين من المشاركة في المنافسة.

وتشارك ألمانيا وبولندا وهولندا ولاتفيا وإيطاليا وفنلندا وجمهورية التشيك والنرويج في القمة.