بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.. مدافع أوكراني يغادر نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي

غادر المدافع الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي نادي زينيت سان بطرسبرغ بعد أن طلب إنهاء عقده مبكرا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وبعد غيابه عن آخر مباراة لفريقه الاثنين الماضي، أوضح مدرب الفريق سيرجي سيماك أن قلب الدفاع الأوكراني يريد قضاء بعض الوقت مع عائلته، في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا.

ولكن بعد ذلك أصدر زينيت بيانا رسميا جاء فيه أنه "طلب ياروسلاف راكيتسكي إنهاء عقده مبكرا، وقد وافق النادي على ذلك".

وانضم راكيتسكي إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ في 2019 قادما من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل نحو 11 مليون دولار أميركي.

وقال زينيت في بيانه "خاض راكيتسكي مع الفريق 108 مباراة، وسجل 7 أهداف وقدم 15 تمريرة حاسمة.. وأثناء وجوده في سانت بطرسبرغ، فاز بـ3 ألقاب بالدوري الروسي وكأس روسيا وكأس السوبر المحلي مرتين".

وأضاف "يود النادي والجماهير أن يشكروا ياروسلاف راكيتسكي على وقته هنا وأن يقروا بمدى بالاحتراف والحب اللذين أظهرهما أثناء وجوده معنا".