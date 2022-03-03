سجل الهلال 3 أهداف في الشوط الأول ليتفوق 4-صفر على غريمه النصر في قمة الرياض، ويواصل صحوته مع المدرب الجديد رامون دياز بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وساعدت النتيجة الاتحاد المتصدر في توسيع الفارق إلى 10 نقاط مع النصر، أقرب مطارديه بعد فوزه في وقت سابق اليوم 2-1 على ضمك.

ومنح ماتيوس بيريرا التقدم للهلال بتسديدة منخفضة في الدقيقة 16.

👏 قووووووووووول!

بيريرا يشعل الديربي 🔵#النصر_الهلال pic.twitter.com/rp0NqW9pKE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

👏 قووووووووووول!

سالم الدوسري يعزز النتيجة للهلال 🔥 #النصر_الهلال pic.twitter.com/tmnLfV4jR1 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وهزّ الدوسري الشباك مجددا بتسديدة رائعة، مستغلا كرة مرتدة من الدفاع في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

👏 قووووووووووول!

سالم مرّة أخرى 🔥 #النصر_الهلال pic.twitter.com/2EftbIyWbO — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وتعرّض النصر لضربة جديدة بطرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في الدقيقة 63.

وأفلت النيجيري أوديون إيغالو من الدفاع ليضيف الهدف الرابع لأبطال آسيا قبل ربع ساعة من النهاية.

👏 قووووووووووول!

🦅 إيغالو يضع بصمته في الديربي 🔥 #النصر_الهلال pic.twitter.com/RYkQX8OYJ1 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وكرر الهلال الفوز على غريمه بعد تغلبه 2-1 في دور الثمانية لكأس ملك السعودية قبل نحو أسبوعين.

الاتحاد يبتعد بالصدارة

وقبل دقائق من انطلاق القمة، فرض الاتحاد الضغط على منافسيه.

وسجل الاتحاد هدفين مع اقتراب النهاية؛ ليفوز 2-1 على ضمك اليوم الخميس، ويقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب عنه منذ 2009.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 75 ليسجل فهد المولد بتسديدة من زاوية ضيقة.

⚽ الهدف الأول لـ #الاتحاد عن طريق " فهد المولد " 🤩🔥.

🎥شاهد الهدف 👇

#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/OwbkIMA9EX — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وضاعف عبد الرحمن عبود النتيجة بعد 4 دقائق من متابعة لتمريرة رومارينيو العرضية.

🎥⚽ الهدف الثاني لـ #الاتحاد عن طريق " عبدالرحمن العبود " 🤩🔥.

#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/odBcYjNnMv — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وقلص إيميليو زيلايا الفارق لضمك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

🎥⚽ الهدف الأول لـ #ضمك عن طريق " إيميليو زيلايا " 🤩🔥.

#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/9qSdkhWiRu — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وشهدت الدقائق الأخيرة توترا، ليقرر الحكم طرد عبود من الاتحاد ومازن أبو شرارة من ضمك.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة، متقدما بـ10 نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي يخوض قمة أمام الهلال، بطل آسيا وصاحب المركز الرابع حاليا.

وتوقف رصيد ضمك عند 36 نقطة في المركز الخامس.