أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة أسكتلندا في تصفيات كأس العالم في قطر

قال مصدر مطلع لرويترز إن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم طلب من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تأجيل مواجهة مهمة أمام أسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، المقررة في 24 مارس/آذار.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز، على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يرد الفيفا واليويفا على الفور على طلب للتعليق.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الاتحادين الأسكتلندي والأوكراني لكرة القدم.

وستُسحب قرعة النهائيات في الدوحة في أول أبريل/نيسان.

ومع انطلاق المونديال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني قد يكون هناك خيار لاستكمال المباريات الفاصلة في وقت لاحق من العام.

وتوقفت كرة القدم المحلية في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا حربها عليها في 24 فبراير/شباط.

ومنع الفيفا واليويفا روسيا من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية، ومن ثم لن تتمكن من خوض مباراتها الفاصلة أمام بولندا.

وتأهلت أوكرانيا، التي بدأت اللعب كدولة مستقلة في 1992، إلى نهائيات كأس العالم آخر مرة في 2006 حين وصلت إلى دور الثمانية.

وبلغت أوكرانيا دور الثمانية في بطولة أوروبا التي أقيمت العام الماضي.