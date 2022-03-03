"أفضل مالك نادٍ في العالم".. تيري أسطورة تشلسي يشيد بأبراموفيتش

وصف الإنجليزي جون تيري القائد السابق لتشلسي رومان أبراموفيتش مالك "البلوز" بأنه "أفضل مالك في العالم" بعد إعلان الملياردير الروسي بيع النادي.

وأكد أبراموفيتش -أمس الأربعاء- أنه سيعرض تشلسي للبيع بعد 19 عاما محملة بالكأس في ستامفورد بريدج.

واشترى الملياردير الروسي "البلوز" مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار) في 2003، وفاز خلال هذه الفترة بـ19 لقبا.

وتوج "البلوز" في عهد أبراموفيتش بـ:

5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقبين في دوري أبطال أوروبا.

5 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.

3 ألقاب في كأس الرابطة.

لقبين في الدوري الأوروبي.

لقبين في كأس الدرع الخيرية.

لقب بكأس السوبر الأوروبية.

لقب بكأس العالم للأندية.

ومن بين هذه الألقاب فاز تيري أسطورة البلوز بـ5 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب بكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى لقب بدوري أبطال أوروبا.

ومع توقع انتهاء حقبة أبراموفيتش في النادي الآن أشاد القائد السابق بمالك تشلسي منذ فترة طويلة.

وكتب تيري (41 عاما) على إنستغرام "شكرا لك رومان، أفضل مالك في العالم".

وعرض أبراموفيتش تشلسي للبيع بعد أن أصبحت ثروته تحت طائلة العقوبات الحكومية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتعهد بالتبرع بالأموال لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان "كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي، في الوضع الحالي اتخذت قرارا ببيع النادي، إذ أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وأشار الملياردير البالغ من العمر 55 عاما إلى أنه "لن يتم تسريع بيع النادي، لكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة".

وأوضح أنه لن يطالب بالحصول على الأموال التي قدمها للنادي على شكل قروض، وقال "لم يكن الأمر أبدا متعلقا بالأرباح أو المال بالنسبة لي، ولكنه الشغف الخالص باللعبة والنادي".

واعتبر أبراموفيتش أن خيار البيع "كان قرارا صعبا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".

وكشف الملياردير -الذي يحمل أيضا الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية- أيضا أنه سيلغي ديون تشلسي البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وجاء قرار البيع بعد تزايد الضغوط على أبراموفيتش منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وطالب بعض السياسيين بفرض عقوبات على الملياردير الروسي بسبب قربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء هذا الإعلان قبل ساعات فقط من فوز بطل أوروبا الشاق 3-2 على "لوتون تاون" كأس الاتحاد الإنجليزي.

وظهر تشلسي مهتزا وأُجبر على العودة مرتين في النتيجة، فيما بدا واضحا تأثر اللاعبين بإعلان أبراموفيتش.

لكن المدرب توماس توخيل يعتقد أن لاعبيه لم ولن يتأثروا به.

وأكد الألماني أيضا أنه إذا كان أبراموفيتش يعتقد أن قرار بيع تشلسي صحيح فسيقدم على هذه الخطوة.

وقال "سمعت ذلك قبل قليل ولكن الأمور لا تزال في البدايات، سمعنا الشائعات طوال اليوم، عندما نعقد اجتماعات الفريق ونتناول الطعام معا يتحدث الجميع عن ذلك، إنها أخبار كبيرة، دعونا ننتظر ونرى ما هو الأفضل ونرى ما سيأتي اليوم".

وأضاف "أعتقد أن كل قرار يتخذه هو القرار الصحيح، إنه اختياره، ناديه، وليس علي التعليق، نحاول إلغاء الضوضاء والحفاظ على تركيزنا، وهو ليس بالأمر السهل دائما، لكننا أظهرنا اليوم أننا قادرون على القيام بذلك".

وأصبح أبراموفيتش أحد أقوى رجال الأعمال الروس، بثروة هائلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وقدرت مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 13.3 مليار دولار.