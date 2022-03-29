فولر: ألمانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر

أكد رودي فولر، نجم كرة القدم الألماني السابق، أن مستوى منتخب بلاده الحالي جيد بما يكفي للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال هذا النجم، الذي فاز بكأس العالم كلاعب عام 1990 وقاد المنتخب كمدرب للوصول لنهائي 2002، إن لديه الكثير من الثقة في الفريق المجدد بقيادة المدرب هانسي فليك.

وأضاف فولر (61 عاما) اليوم الثلاثاء "بالتأكيد أرى أن ألمانيا من بين المرشحين المعتادين لنيل اللقب بجانب إنجلترا والبرازيل".

وتابع "الفريق كان مقنعا مؤخرا، سيتطور الفريق مع مستوى المنافسين المقبلين".

وفاز المنتخب الألماني بمبارياته الثماني منذ تولي فليك تدريبه خلفا ليواخيم لوف الصيف الماضي، وتأهل لكأس العالم.

ولكن الاختبار الحقيقي الأول سيكون مساء اليوم عندما يواجه المنتخبَ الهولندي، والصيف المقبل عندما يلعب مبارياته في دوري أمم أوروبا أمام نظيره الإيطالي (بطل أوروبا) والمنتخب الإنجليزي (الوصيف) والمجر.

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وتقام قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل.

وقال فولر إن لديه آمالا كبيرة بشأن كاي هافيرتز نجم تشلسي، والذي لعب من قبل لباير ليفركوزن، حيث سينهي فترة وجوده الطويلة كمدير إداري عقب نهاية الموسم.

وأضاف "مقتنع للغاية أن كاي سيلعب دورا جيدا في كأس العالم. فقط أنظر لتشلسي. مهاجم من طراز عالمي مثل روميلو لوكاكو، على مقاعد البدلاء لأسابيع، لأنه لا يمكنه التفوق على كاي".

وأعرب النجم الدولي السابق عن أمانيه بأن يتعافى فلوريان فريتز (لاعب ليفركوزن) في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، حيث يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، وقال فولر "سأشعر بفرحة كبيرة" إذا لعب فريتز وهافيرتز معا.