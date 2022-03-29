شاهد.. العراق يتعادل مع سوريا والإمارات تهزم كوريا الجنوبية وتتأهل لملحق المونديال الآسيوي

حافظ المنتخب الإماراتي لكرة القدم على فرصه في المنافسة على التأهل لمونديال قطر 2022 بفوزه الثمين بهدف نظيف على منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، في حين تعادل منافسه العراقي مع نظيره السوري 1-1 في مباراة أخرى اليوم في الجولة نفسها.

وتأهل "الأبيض" إلى الملحق الآسيوي الذي يلتقي فيه المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليتأهل الفائز منهما في هذا الملحق الآسيوي إلى الملحق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب الفائز بالمركز الخامس في تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط أمام نظيره العراقي ليحجز الأبيض مقعده في الملحق الآسيوي.

وتجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 23 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين خلف المنتخب الإيراني علما بأن الفريقين ضمنا التأهل لمونديال 2022 قبل مباريات هذه الجولة.

وعلى ملعب "زعبيل" بنادي الوصل في دبي، انتزع المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره الكوري بهدف نظيف سجله حارب عبد الله سهيل (54) لتكون الهزيمة الأولى "للشمشمون" الكوري في هذا الدور بالتصفيات.

وفي دبي أيضا، انتهت المباراة التي أقيمت في التوقيت نفسه بالتعادل 1-1 بين منتخبي سوريا والعراق.

وكان المنتخب السوري هو البادئ بالتسجيل عن طريق علاء الدين الدالي (3)، وتعادل أيمن حسين للمنتخب العراقي (31)، وارتفع رصيد المنتخب السوري إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام لبنان.