شاهد.. البرتغال وبولندا تتأهلان لمونديال قطر 2022

أنهى المنتخب البرتغالي لكرة القدم مغامرة منتخب مقدونيا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بالفوز الثمين 2-صفر عليه اليوم الثلاثاء في نهائي المسار الثالث بالملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات.

وحجز المنتخب البرتغالي مقعده في النهائيات بجدارة ليصبح الممثل الـ11 للقارة الأوروبية في المونديال القطري.

وأحرز برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفي المباراة (32 و65)، ليرفع رصيده في التصفيات الحالية إلى 3 أهداف ورصيده مع المنتخب البرتغالي بشكل عام إلى 8 أهداف.

ويخوض المنتخب البرتغالي النهائيات للمرة السادسة على التوالي والثامنة في تاريخه، علما بأن أفضل نتيجة للفريق كانت في نسخة 1966 بإنجلترا عندما احتل المركز الثالث.

وأصبحت الفرصة سانحة الآن أمام النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو (37 عاما) للمشاركة في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي، وكان قد بدأ اللاعب مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي في 2003 وشارك في المونديال أول مرة في نسخة 2006 بألمانيا.

بدوره، واصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى نهائيات مونديال قطر بفوز ثمين وبهدفين من دون رد على نظيره السويدي اليوم الثلاثاء في نهائي المسار الثاني بالملحق الأوروبي من التصفيات.

وأصبح المنتخب البولندي الممثل الـ12 للقارة الأوروبية في المونديال القطري.

وحجز المنتخب البولندي مقعده في المونديال بجدارة من خلال فوز مستحق على المنتخب السويدي العنيد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني هدف التقدم (50)، وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني لبولندا (73).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 9 أهداف في التصفيات الحالية علما بأنه اقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات المؤهلة للمونديال الماضي 2018 في روسيا مع السعودي محمد السهلاوي والإماراتي أحمد خليل برصيد 16 هدفا لكل منهم.

وأصبح منتخبا البرتغال وبولندا الفريقين رقم 23 و24 اللذين يحجزان مقعدهما في المونديال القطري بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية، والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي من أميركا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا، والمنتخبين الغاني والسنغالي من أفريقيا.