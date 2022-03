أقر المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) تعديلات جديدة على قانون اللعبة، وإيفاب هو الجهة المختصة باعتماد القوانين التي يقترحها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" (FIFA).

وأعلن إيفاب أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات بدءًا من الأول من يوليو/تموز المقبل، أي أنها ستطبق في جميع مسابقات الموسم القادم وكأس العالم 2022 في قطر.

يقول الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي بقنوات الكأس حمدي القادري -في حديثه للجزيرة نت- إن من يسمع عن صدور تعديلات جديدة قد يعتقد أنها في صلب قانون اللعبة ويلزمها وقت طويل لفهمها والتعود عليها كما كان يحدث في إصدارات سابقة من التغييرات والتعديلات الجوهرية، لكن هذه المرة جاءت معظم التعديلات سهلة وواضحة وتحفل باللمسات التجميلية في صياغتها، كما أنها توضح أو تؤكد نصوصًا قانونية سابقة.

If a substitution is made before extra time, the procedure must be completed before the match restarts.

If the referee is not informed and notices this:

➡️ the substitute may continue to play

➡️ no disciplinary action is taken

➡️ the matter is reported to appropriate authorities pic.twitter.com/wQbegIJhQj

