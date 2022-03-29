الخليفي: أندية أوروبا ازدادت نفوذا وثراء بفضل مشروع أفضل من دوري السوبر الأوروبي

قال رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي إن أندية القارة ازدادت نفوذا وثراء بفضل المشروع المشترك بين الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA).

وأشار الخليفي في خطاب الاثنين أمام الجمعية العمومية للرابطة في فيينا إلى أن التعاون بين الجانبين الهادف لتحديد شركاء لشراء الحقوق التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية في الفترة من 2024 إلى 2027 أدى إلى زيادة القيمة المتوقعة للبطولات.

ويرى الخليفي أن هذه الشراكة أثبتت أنها مربحة لكرة القدم الأوروبية أكثر من مقترح دوري السوبر الأوروبي.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت 12 من الأندية الأوروبية الكبرى عن تأسيس دوري انفصالي، لكن المشروع انهار خلال أيام عقب انسحاب 6 أندية إنجليزية وتبعها أتلتيكو مدريد الإسباني إلى جانب ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.

وأضاف الخليفي "للمرة الأولى عمل اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية سويا لإجراء مناقصة مفتوحة وتنافسية لإدارة عملية البيع بمسابقات الأندية الأوروبية، ارتفعت القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية للرجال على نحو مذهل بنسبة 39%، وهذا الاتفاق أثبت خطأ المشككين في نموذج كرة القدم الأوروبية".

وتابع رئيس نادي باريس سان جيرمان "المزيد من النفوذ والغنى للأندية والمزيد من الانسجام الأوروبي، أتذكر أن بعض الأشخاص حاولوا تحطيم النظام من أجل جزء من هذه الأشياء في العام الماضي".

من جانب آخر، أعلن الخليفي عن تخصيص الرابطة مليون يورو للمواطنين الأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية على بلادهم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للرابطة بعض القضايا البارزة، مثل اللعب المالي النظيف ونظام مسابقات الأندية الأوروبية بعد 2024.