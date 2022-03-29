رصدت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أسوأ 30 صفقة في تاريخ كرة القدم، وضمّت القائمة بعض أبرز نجوم الساحرة المستديرة الذين خيبوا الظن عندما انتقلوا لأندية أخرى مقابل مبالغ طائلة.

وضمت القائمة بالطبع عددا من أبرز اللاعبين الحاليين، ومنهم: إيدين هازارد الذي تعاقد معه ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي، لكنه خيب آمال الملكي ولم يحقق أي مردود يذكر، بل قضى معظم الأوقات في العلاج من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الملاعب، وبلغ عددها 16 إصابة.

كما ضمت العديد من النجوم يتقدمهم البرازيلي نيمار صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفيما يأتي القائمة التي رصدتها الصحيفة الكتالونية مرتبة بحسب القيمة المالية: