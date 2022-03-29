أسوأ 30 صفقة في تاريخ كرة القدم
29/3/2022
رصدت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أسوأ 30 صفقة في تاريخ كرة القدم، وضمّت القائمة بعض أبرز نجوم الساحرة المستديرة الذين خيبوا الظن عندما انتقلوا لأندية أخرى مقابل مبالغ طائلة.
وضمت القائمة بالطبع عددا من أبرز اللاعبين الحاليين، ومنهم: إيدين هازارد الذي تعاقد معه ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي، لكنه خيب آمال الملكي ولم يحقق أي مردود يذكر، بل قضى معظم الأوقات في العلاج من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الملاعب، وبلغ عددها 16 إصابة.
كما ضمت العديد من النجوم يتقدمهم البرازيلي نيمار صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
وفيما يأتي القائمة التي رصدتها الصحيفة الكتالونية مرتبة بحسب القيمة المالية:
- نيمار (باريس سان جيرمان، 222 مليون يورو)
- كوتينيو (برشلونة، 135 مليون يورو)
- غريزمان (برشلونة، 120 مليون يورو)
- هازارد (ريال مدريد، 115 مليون يورو)
- بول بوغبا (105، ملايين يورو)
- روميلو لوكاكو (تشلسي، 85 مليون يورو)
- كيبا أريزابالاغا (تشلسي، 80 مليون يورو)
- آرثر ميلو (يوفنتوس، 76 مليون يورو)
- أنخيل دي ماريا (مانشستر يونايتد، 75 مليون يورو)
- إبراهيموفيتش (برشلونة، 70 مليون يورو)
- كاكا (ريال مدريد، 67 مليون يورو)
- ألفارو موراتا (تشلسي، 66 مليون يورو)
- لوكا يوفيتش (ريال مدريد، 63 مليون يورو)
- ميراليم بيانيتش (برشلونة، 60 مليون يورو)
- أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد، 60 مليون يورو)
- فرناندو توريس (تشلسي، 58 مليون يورو)
- ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان، 50 مليون يورو)
- ديفيد لويز (باريس سان جيرمان، 50 مليون يورو)
- غازيكا مندييتا (لاتسيو، 48 مليون يورو)
- أليكس سانشيز (مانشستر يونايتد، 48 مليون يورو)
- كريستيان بنتيكي (ليفربول، 46 مليون يورو)
- فان دي بيك (مانشستر يونايتد، 45 مليون يورو)
- أندري شيفتشينكو (تشلسي، 44 مليون يورو)
- سيباستيان فيرون (مانشستر يونايتد، 43 مليون يورو)
- أندي كارول (ليفربول، 41 مليون يورو)
- ماريو غوتزه (بايرن ميونخ، 37 مليون يورو)
- داني درينكووتر (تشلسي، 37 مليون يورو)
- راداميل فالكاو (غلطة سراي، 35 مليون يورو)
- جاكسون مارتينيز (أتلتيك بلباو، 35 مليون يورو)
- أردا توران (برشلونة، 34 مليون يورو)
المصدر : مواقع إلكترونية