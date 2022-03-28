لحق المنتخب الكندي لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2022 في قطر بفوزه الساحق 4-صفر على نظيره الجامايكي -أمس الأحد- في الجولة 13 قبل الأخيرة من مباريات الدور الثالث النهائي بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للمونديال.

وتوج المنتخب الكندي مسيرته الناجحة في التصفيات الحالية وحجز مقعده في النهائيات ليكون أول المتأهلين من اتحاد الكونكاكاف إلى مونديال قطر.

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول التصفيات، بفارق 6 نقاط أمام كل من المنتخبين الأميركي والمكسيكي، وتجمد رصيد المنتخب الجامايكي عند 8 نقاط في المركز السابع قبل الأخير بجدول التصفيات، علما بأنه فقد فرصة التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

ويعد تأهل المنتخب الكندي تاريخيا نظرا لأنه الظهور الأول في كأس العالم بعد غياب دام 36 عاما من مشاركته الوحيدة السابقة في المونديال خلال نسخة 1986 بالمكسيك.

كما أنه تأهل هام جدا على طريق بناء فريق قوي قبل الاستضافة المشتركة لكندا وأميركا والمكسيك لكأس العالم 2026.

🇨🇦 Epic celebrations in Toronto as Canada qualify for their first #WorldCup since 1986 🇨🇦 👏 Congratulations @CanadaSoccerEN 👏pic.twitter.com/2EbCKqCvl6 — FIFA.com (@FIFAcom) March 27, 2022

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

وأصبح المنتخب الكندي هو الفريق رقم 20 الذي يحجز مقعده في المونديال بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات: ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية، والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي من أميركا الجنوبية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بتصفيات اتحاد الكونكاكاف إلى المونديال مباشرة ويخوض صاحب المركز الرابع ملحقا فاصلا أمام بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسيا على بطاقة أخرى للتأهل إلى المونديال.

The moment Canada realized their dream 🙌🇨🇦 (via @Sportsnet) pic.twitter.com/25opKC59US — DAZN Canada (@DAZN_CA) March 27, 2022

كندا تحسم المباراة

وحسم المنتخب الكندي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بهدفين نظيفين سجلهما سايل لارين وتاجون بوشانان في الدقيقتين 13 و44.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق انتصاره بهدف ثالث سجله جونيور هويليت في الدقيقة 83، في حين جاء الهدف الرابع للفريق عبر النيران الصديقة حيث سجله أدريان ماريابا لاعب جامايكا الهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88.

ورفع لارين رصيده إلى 13 هدفا في صدارة قائمة هدافي التصفيات الحالية للكونكاكاف إلى مونديال قطر، علما بأنه سجل 6 منها في هذا الدور النهائي من التصفيات.

ويحتل لارين بهذا المركز الثاني في قائمة هدافي هذه التصفيات على مستوى العالم، بفارق هدف واحد فقط خلف الإماراتي علي مبخوت.