لحق المنتخب الكندي لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2022 في قطر بفوزه الساحق 4-صفر على نظيره الجامايكي -أمس الأحد- في الجولة 13 قبل الأخيرة من مباريات الدور الثالث النهائي بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للمونديال.

وتوج المنتخب الكندي مسيرته الناجحة في التصفيات الحالية وحجز مقعده في النهائيات ليكون أول المتأهلين من اتحاد الكونكاكاف إلى مونديال قطر.

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول التصفيات، بفارق 6 نقاط أمام كل من المنتخبين الأميركي والمكسيكي، وتجمد رصيد المنتخب الجامايكي عند 8 نقاط في المركز السابع قبل الأخير بجدول التصفيات، علما بأنه فقد فرصة التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

ويعد تأهل المنتخب الكندي تاريخيا نظرا لأنه الظهور الأول في كأس العالم بعد غياب دام 36 عاما من مشاركته الوحيدة السابقة في المونديال خلال نسخة 1986 بالمكسيك.

كما أنه تأهل هام جدا على طريق بناء فريق قوي قبل الاستضافة المشتركة لكندا وأميركا والمكسيك لكأس العالم 2026.

🇨🇦 Epic celebrations in Toronto as Canada qualify for their first #WorldCup since 1986 🇨🇦

👏 Congratulations @CanadaSoccerEN 👏pic.twitter.com/2EbCKqCvl6

— FIFA.com (@FIFAcom) March 27, 2022