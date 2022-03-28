استعرض نادي ريال مدريد الإسباني أفضل أهداف نجميه السابقين الفرنسي زين الدين زيدان والمكسيكي هوغو سانشيز، ومنها بعض الأهداف التاريخية التي جلبت العديد من الألقاب للملكي.

وسجّل زيدان الكثير من الأهداف الجميلة والمميزة طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي، ولعل أبرزها هدفه التاريخي مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002.

ونشر الريال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء الأحد، أفضل الأهداف التي سجلها زيدان بقميص الملكي خلال الفترة التي لعب فيها مع الفريق من عام 2001 حتى اعتزاله كرة القدم عام 2006.

وزيّن قائمة أجمل الأهداف، هدف الفوز التاريخي الذي سجله النجم الفرنسي بتسديدة يسارية طائرة في مرمى نادي بايرن ليفركوزن، في نهائي تشامبيونزليغ الذي انتهى بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1.

🤩 أفضل أهداف زيدان… 🔝⚽ pic.twitter.com/FPuLOWzWSb — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 27, 2022

وتميزت الأهداف التي اختارها ريال مدريد بلمسات زيدان وفنياته الخاصة، إما بتسديدات صاروخية أو بتسجيل أهداف جميلة بعد فواصل مهارية من الفرنسي، أو حتى التسجيل من ركلات ثابتة.

يذكر أن زيدان اعتزل وهو في قمة أدائه بعد مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2006، وعاد إلى ريال مدريد مساعدا للمدرب في فترة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأولى، ثم خلفه مدربا للفريق الملكي وحقق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا في 3 أعوام متتالية.

هوغو سانشيز

كما استعرض ريال مدريد مجموعة من أهداف نجمه السابق هوغو سانشيز، الذي سجل أيضا الكثير من الأهداف التاريخية للملكي، واشتهر بطريقة احتفاله الفريدة بالأهداف.

وأكد الملكي في التغريدة أن سانشيز هداف ترك بصمة خالدة.