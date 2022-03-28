تشافي يرفض عرضا لانضمام رونالدو وليفاندوفسكي يقترب من برشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رفض عرضا لانضمام كريستيانو رونالدو لفريقه، وأن النادي الكتالوني أبرم اتفاقا لتوقيع روبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل.

ونقلت ماركا عن موقع "إل ناسيونال كات" (El Nacional.cat) الإسباني قوله إن خورخي مينديز -وكيل رونالدو- عرض على نادي برشلونة إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي الذي يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وبحسب معلومات الموقع الكتالوني، فقد قوبل طلب مينديز بالرفض من قبل تشافي "لأسباب تتعلق بالنادي، حيث ستكون أكبر خيانة في التاريخ بين برشلونة وريال مدريد".

ليفاندوفسكي يقترب من برشلونة

وفي المقابل، ذكر موقع "سبورت إيطاليا" (Sport Italia) أن ليفاندوفسكي -هداف بايرن ميونخ الألماني- عقد اتفاقا مبدئيا مع نادي برشلونة للتوقيع له في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة لاستكمال تدعيم خط هجومه -الذي تأثر سلبيا بعد انضمام هدافه التاريخي ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي- بالتعاقد مع مهاجم من الطراز الفريد على أمل استعادة أمجاد الفريق الذي ينافس في الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد خروجه من دوري الأبطال، وفي ظل ابتعاده عن المنافسة على لقب الليغا الذي يقترب غريمه ريال مدريد من حسمه لصالحه.