استعرض المنتخب الإسباني لكرة القدم فاصلا مهاريا جديدا للاعبيه في أثناء تدريبات الفريق، في المعسكر الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولية الحالية حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا، على موقع تويتر، مقطع فيديو للاعب خط الوسط رودري وحارس المرمى روبرت سانشيز يظهر مدى مهارتهما المذهلة في التحكم بالكرات العالية من خلال عدة تمريرات عرضية طويلة بينهما من دون سقوطها على الأرض.

😱 ¿¿PERO CÓMO LO HACEN TAN FÁCIL?? 📹 Aquí llega una nueva entrega de 𝗽𝗮𝘀𝗲𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀. Rodri y Robert Sánchez.

Robert Sánchez y Rodri. 🙌🏻 ¡¡Esto es una pasada!! 🙌🏻#VamosEspaña pic.twitter.com/ezU1ZBIBQO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 26, 2022

وتغنى المنتخب الإسباني بمهارات لاعب وسط مانشستر سيتي وحارس برايتون، معلقا على الفيديو "كيف تجعلها سهلة للغاية؟ هنا يأتي فاصل جديد من التمريرات والتحكم المستحيل في الكرة بين رودري وسانشيز، هذا مذهل!" وكان حساب المنتخب قد شارك يونيو/حزيران الماضي فاصلا مهاريا جديدا من تبادل الكرة بين اللاعبين تياغو ألكانتارا ورودري، في أثناء تدريبات إسبانيا، استعدادا لبطولة أمم أوروبا في تلك الفترة.

☺️ Si yo pudiera ver estos cambios de juego de Rodri y @Thiago6 en vivo… ¡No me lo perdería! Aún tienes la opción de acudir al @Metropolitano a ver el partido entre la @SeFutbol y @selecaoportugal. 🎟 ¡CORRE A POR TU ENTRADA!: https://t.co/rmO2XyYdpo#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/G8BwKDL2IK — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 4, 2021

وحصد الفيديو نحو مليوني مشاهدة، متفوقا على فيديو سابق تم نشره للاعبيْن نفسهما، وهما يتبادلان الكرة بينهما في الهواء على عرض الملعب، من دون سقوطها على الأرض.