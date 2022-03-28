كرة قدم

الكل موهوب حتى حارس المرمى.. فاصل مهاري مذهل في تدريب منتخب إسبانيا

المهارات الفردية العالية سمة الأجيال المتعاقبة لمنتخب إسبانيا (مواقع التواصل)
28/3/2022

استعرض المنتخب الإسباني لكرة القدم فاصلا مهاريا جديدا للاعبيه في أثناء تدريبات الفريق، في المعسكر الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولية الحالية حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا، على موقع تويتر، مقطع فيديو للاعب خط الوسط رودري وحارس المرمى روبرت سانشيز يظهر مدى مهارتهما المذهلة في التحكم بالكرات العالية من خلال عدة تمريرات عرضية طويلة بينهما من دون سقوطها على الأرض.

وتغنى المنتخب الإسباني بمهارات لاعب وسط مانشستر سيتي وحارس برايتون، معلقا على الفيديو "كيف تجعلها سهلة للغاية؟ هنا يأتي فاصل جديد من التمريرات والتحكم المستحيل في الكرة بين رودري وسانشيز، هذا مذهل!" وكان حساب المنتخب قد شارك يونيو/حزيران الماضي فاصلا مهاريا جديدا من تبادل الكرة بين اللاعبين تياغو ألكانتارا ورودري، في أثناء تدريبات إسبانيا، استعدادا لبطولة أمم أوروبا في تلك الفترة.

وحصد الفيديو نحو مليوني مشاهدة، متفوقا على فيديو سابق تم نشره للاعبيْن نفسهما، وهما يتبادلان الكرة بينهما في الهواء على عرض الملعب، من دون سقوطها على الأرض.

 

المصدر : وكالة سند