العراق أم الإمارات؟.. سيناريوهات تأهل أحدهما لملحق المونديال الآسيوي

أكد عبد الغني شهد مدرب منتخب العراق، اليوم الاثنين، أن مواجهة سوريا بمثابة مباراة نهائية رغم أن الفوز بها لن يكون كافيا لاحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى المؤهل لخوض الملحق الآسيوي أمام أستراليا لحجز مقعد في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأوضح شهد في مؤتمر صحفي بدبي حيث سيواجه المنتخب السوري في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، أن الفوز على سوريا لا يعني التأهل للملحق الآسيوي حيث لا تزال الفرصة قائمةً لمنتخب الإمارات.

وتأكد وصول أستراليا من المجموعة الثانية إلى المواجهة الفاصلة بعد احتلال المركز الثالث خلف اليابان والسعودية، وستنتظر ثالث ترتيب المجموعة الأولى ويتأهل الفائز لخوض مواجهة فاصلة أخرى أمام خامس أميركا الجنوبية للظهور في قطر.

وتحتل الإمارات -التي شاركت في كأس العالم مرة واحدة في 1990- المركز الثالث في المجموعة الأولى لكنها ستستضيف كوريا الجنوبية التي تأكد تأهلها إلى جانب إيران.

ويتقدم فريق المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بفارق نقطة واحدة على العراق رابع الترتيب، الذي يلعب أمام سوريا في الجولة الأخيرة بالمجموعة، وتنطلق المباراتان بالتوقيت ذاته في دبي.

وعن رؤيته للمباراة قال شهد "ستكون مواجهة صعبة رغم أن المنتخب السوري ليس لديه أمل في التأهل لكن بكل تأكيد سيكون حريصا على تقديم أداء جيد. يتعين علينا القتال خلال المباراة وتنفيذ اللاعبين المطلوب منهم بدقة.. كرة القدم حاليا لا تبحث عن المتعة بقدر ما تبحث عن تحقيق النتائج، وعلينا تصحيح مسار المنتخب الوطني، لذلك هدفنا الثلاث نقاط".

وختم "أثق تماما في المنتخب السوري. فهو بعيد كل البعد عما يقال من أمور خارجة عن نطاق الرياضة".

وحقق العراق فوزه الأول في هذه المرحلة من التصفيات عندما تغلب على الإمارات يوم الخميس الماضي، بعدما أصبح شهد ثالث مدرب يتولى قيادة الفريق في 9 مباريات بعد ديك أدفوكات وزيليكو بتروفيتش.

وقال اللاعب أمجد عطوان -خلال المؤتمر الذي أقيم في ملعب شباب الأهلي دبي- إننا "جاهزون تماما لخوض هذه المباراة المصيرية، وهدفنا الفوز فقط بغض النظر عن نتيجة مباراة الإمارات وكوريا.. حظوظنا انتعشت لخطف تذكرة الملحق، خاصة بعد الفوز على الإمارات الذي وضعنا في الطريق الصحيح للمضي قدما نحو خوض مواجهة الملحق".