أبقى الباب مفتوحا.. هل يواصل رونالدو مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال؟

أبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جميع الاحتمالات واردة بشأن مستقبله بعد بطولة كأس العالم، حيث يستعد مع المنتخب البرتغالي لمواجهة مقدونيا الشمالية غدا الثلاثاء في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022.

وقال رونالدو اليوم الاثنين "سأحدد مستقبلي. إذا أردت مواصلة اللعب سأفعل، وإن لم أرغب فلن أستمر".

ولأن رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بلغ 37 عاما من عمره، لا يرجح أن يحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم مجددا، إذا صدم منتخب مقدونيا الشمالية نظيره البرتغالي وأقصاه من نهائي الملحق، وذلك بعد المفاجأة المدوية التي حققها بالفعل بفوزه على المنتخب الإيطالي بطل أوروبا في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وأبدى رونالدو ثقة كبيرة بقدرة المنتخب البرتغالي على حسم تأهله إلى المونديال القطري.

وقال رونالدو "واثق بأننا سنحقق الفوز على مقدونيا الشمالية إذا ساندتنا الجماهير كما فعلت الخميس الماضي (في المباراة التي انتهت بالفوز على تركيا 3-1)".