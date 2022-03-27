هدف يوثق عودته إلى صفوف منتخب الدانمارك.. إريكسن يلعب بجهاز لإعادة تشغيل القلب

هز كريستيان إريكسن الشباك بعد دقيقتين من مشاركته بديلا في عودته إلى تشكيلة الدانمارك في مباراة ودية أمام هولندا أمس السبت، واستكمل رحلة عودة مذهلة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا.

ورغم خسارة الدانمارك 4-2 في أمستردام، كان الأهم عودة اللاعب الذي كان قريبا من الموت في الملعب قبل 289 يوما، عندما سقط أرضا خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he's back playing for Denmark. Incredible ❤️ pic.twitter.com/2j5mcloCbO — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022

ففي 12 يونيو/حزيران الماضي، شعر أكثر من 13 ألف متفرج في كوبنهاغن بالقلق من إمكانية نجاة إريكسن، بينما لم يكن التفكير حينها تقريبا في إمكانية عودته إلى المنتخب الوطني.

ويضع إريكسن حاليا جهازا خاصا لإعادة تشغيل القلب يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

واضطر إنتر ميلان لفسخ تعاقده مع إريكسن، إذ إن الدوري الإيطالي لا يسمح للاعبين باللعب حال استخدامهم أجهزة لعلاج مشاكل قلبية.

وشارك اللاعب -البالغ عمره 30 عاما والذي انتقل إلى برنتفورد الإنجليزي في 26 فبراير/شباط الماضي- في بداية الشوط الثاني في أمستردام ووصل إلى 110 مباريات دولية.

وأحرز إريكسن الهدف الثاني وقلص النتيجة إلى 3-2 لهولندا، ويرفع رصيده إلى 37 هدفا دوليا.

ولم تكن الأجواء في ملعب أمستردام غريبة على إريكسن حيث قضى هناك 5 سنوات مع أياكس وتدرج من لاعب شاب حتى أصبح من أهم لاعبي الوسط ومركز صانع اللعب في هولندا.

وفي 2013، انتقل إريكسن إلى توتنهام هوتسبير واستمر 7 سنوات، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 مع النادي اللندني، قبل الانتقال إلى إنتر ميلان حيث أحرز معه لقب الدوري الإيطالي.

ونال إريكسن تحية حارة من المشجعين بعد صفارة النهاية، ومن المنتظر أن يحظى باستقبال رائع عندما تلعب الدانمارك وديا في كوبنهاغن أمام صربيا الثلاثاء المقبل.