هدف يوثق عودته إلى صفوف منتخب الدانمارك.. إريكسن يلعب بجهاز لإعادة تشغيل القلب

هز كريستيان إريكسن الشباك بعد دقيقتين من مشاركته بديلا في عودته إلى تشكيلة الدانمارك في مباراة ودية أمام هولندا أمس السبت، واستكمل رحلة عودة مذهلة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا.

ورغم خسارة الدانمارك 4-2 في أمستردام، كان الأهم عودة اللاعب الذي كان قريبا من الموت في الملعب قبل 289 يوما، عندما سقط أرضا خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he's back playing for Denmark.

Incredible ❤️ pic.twitter.com/2j5mcloCbO

