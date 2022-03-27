منتخب الأرجنتين لم يخسر منذ 2019

يبدو أن منتخب الأرجنتين يعيش أفضل فتراته منذ سنوات طويلة وبات جاهزا ليذهب بعيدا في مونديال قطر 2022، والذي قد يكون الأخير لقائده وأحد أساطيره ليونيل ميسي.

فرفقاء ميسي وأبناء ليونيل سكالوني لم يخسروا منذ يوليو/تموز 2019 في أي مباراة، وسجلوا 21 انتصارا و9 تعادلات كان آخرها فوز منتخب "التانغو" بثلاثية نظيفة على فنزويلا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وأكبر انتصار حققه منتخب الأرجنتين -الذي ضمن التأهل إلى المونديال القطري قبل جولتين من ختام التصفيات- خلال هذه الفترة كانت على الإكوادور 6-1 في 13 أكتوبر/تشرين الأول 219.

ويحتل الأرجنتين حاليا المركز السادس في قائمة أكثر المنتخبات تجنبا للخسارة: