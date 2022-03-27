القاهرة- أثار أداء المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، في لقاء الذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم مساء الجمعة، نقاشا واسعا بين المتابعين. لكن الأداء غير المقنع "للفراعنة" لم يكن وحده الذي أثار الجدل، بل شهدت جنبات ملعب القاهرة أكثر من واقعة لم تظهر للمشاهدين لكنها أثارت اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، ونجم منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني، وقاعة كبار الزوار بالملعب، كانوا أبطال 3 وقائع شغلت المصريين بعيدا عن أداء المنتخب.

وفازت مصر بهدف دون رد في ثاني لقاء بين المنتخبين في غضون 6 أسابيع، بعد فوز رفاق ساديو ماني على "الفراعنة" بركلات الترجيح في نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون مطلع العام الحالي، وكان محمد صلاح (زميل ماني) صاحب الفضل، في تحقيق فوز أول أمس الجمعة هذه المرة، عندما ردت كرته العارضة لتصطدم بقدم مدافع السنغال ساليو سيس وتدخل الشباك.

ساويرس يوزع الأموال

عقب نهاية المباراة، شهدت مواقع التواصل انتشار مقطع فيديو لساويرس في المدرجات يقوم بتوزيع أكياس، ادعت بعض المواقع والحسابات أنه كان يوزع خلالها مبالغ مالية "دولارات" على الجماهير.

نجيب ساويرس @NaguibSawiris بيرمي فلوس على الجمهور بعد فوز منتخب مصر pic.twitter.com/rlLjU6MkWP — Hager Salah – هاجر صلاح (@Hager_Salah94) March 26, 2022

#مصر_السنغال #نجيب_ساويرس

يوزع دولارات 💵 على الجماهير مساهمة منه فى رفع مستوى الجنيه pic.twitter.com/HhoVplnJSm — رانيا العسال(rania alassal) (@anarana21) March 25, 2022

وبينما رأى البعض في توزيع الأموال بهذا الشكل إهانة للشعب المصري، نفى البعض أن يقوم رجل أعمال بعقلية ساويرس بتوزيع الأموال على الناس بهذا الشكل.

لقطة نجيب ساويرس و هو بيحدف فلوس ع الجمهور انا شايفها مشهد مهين لأبعد الحدود حرفياً والله… — صلاح (@A_slaah) March 26, 2022

اسوء مشهد شوفته في حياتي لما شوفت فيديو نجيب ساويرس بيرمي فلوس علي الناس !!!!

في ايه يا جماعة!! — ڪريم عمرو™ (@KimO3a) March 26, 2022

والله مستغربه ان في ناس كانت مصدقه ان نجيب ساويرس ده ممكن يوزع فلوس اصلا😂

هو لو عبيط كده مكنش بقي معاه كل الي عنده ده 🤷🏻‍♀️ — dr:marwa ahlawya4️⃣🦅❤️🦅 (@drmarwaahlawya4) March 27, 2022

اكتر حد بيبقي حريص علي الفلوس لدرجة تقترب من البخل هو الانسان الغني جداًً… ده بس ردي علي اللي بيقول نجيب ساويرس كان بيحدف فلوس علي المدرجات… عايز اقولكم ان الباشمهندس داخل بدعوة حتي التذكرة مشترهاش …… — فضيله المرشد السياحي (@nadim_shimi) March 26, 2022

وبالفعل نفى ساويرس توزيع أي أموال، في تغريدة على حسابه في تويتر، قائلا "اللي كان نفسه إني أكون بوزع فلوس في الماتش يخش ينام ويحلم تانى، أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللي بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا".

اللى كان نفسه إنى اكون بوزع فلوس فى الماتش .. يخش ينام و يحلم تانى .. انا كنت بوزع بالونات التشجيع للمتخب اللى بتعمل صوت … و الحمد لله كسبنا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 26, 2022

غضب مجدي عبد الغني

عضو اتحاد الكرة السابق عبد الغني كان بطلا لواقعة أخرى أثارت جدلا، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لنجم المنتخب السابق أمام بوابات الملعب وهو يدفع أحد العاملين الذي رفض دخوله بالسيارة وطلب منه الانتظار قليلا.

وأثار انفعال النجم الكروي السابق على موظف الأمن البسيط غضب رواد مواقع التواصل الذين استنكروا تصرف عبد الغني وشنوا هجوما شديدا عليه.

فرد أمن غلبان عادي تستقوي عليه لكن لو حد تقيل تقف قدامه انتباه وتطبله

مجدى عبد الغنى لو كان فيه حساب فى البلد للعالم دى كان من زمان مسجون لكن من أمن العقاب اساء الأدب pic.twitter.com/vSLhSOBdmT — 🔥مــشSalYــاغــبــہ🔥🦅 (@Saly_Soo_1) March 26, 2022

مشهد اعتداء كابتن مجدى عبد الغنى على فرد الأمن فى ستاد القاهره هو مشهد مهين لكل مواطن مصرى ويؤكد الصوره الذهنيه عن كابتن مجدى عبد الغنى لدى جماهير الكره المصريه — Ahmed Osama Saadeldin (@ebnosamaaa) March 26, 2022

الكابتن مجدي عبد الغني، عمل بيان يوضح فيه اسباب تطاوله على فرد الأمن، بيقول انه كلمه باسلوب غير لائق بسنه وبتاريخه.

هل سنك وتاريخك، يسمحوا لك، انك لما يتم تعاملك بشكل غير لائق انك تتصرف بشكل يدل على بلطجة وتتطاول.

كل واحد فيكم يقولك انا قدمت للبلد كتير، وخدت كام يا كابتن؟! https://t.co/yYOoAvqYwy — خالد الإتربي (@khaledeletriby1) March 26, 2022

من جانبه، أصدر عبد الغني بيانا على صفحته الرسمية، قال فيه إنه كان يحمل تصريحا بدخول الملعب، نظرا لكبر المسافة بين البوابة والمدرج خاصة أنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في المفصل ولم يكن يستطيع السير على قدميه كل هذه المسافة.

وحسب بيانه، فوجئ نجم المنتخب السابق بأحد العاملين في الملعب يرفض دخوله بالسيارة وتعامل معه بشكل غير لائق، بما لا يتناسب مع سنه ومكانته وتاريخه، مؤكدا أنه لم يقصد أن يتطاول على أي شخص ولكن الأسلوب غير اللائق الذي وجده من هذا الموظف كان صادما له.

كبار الزوار

من جانب آخر، كان ظهور كبائن كبار الزوار للمرة الأولى بعد التجديدات التي شهدتها مدرجات ملعب القاهرة حدثا أثار جدلا بعد المباراة، مع تداول عدد من المغردين مقطع فيديو يظهر رفاهية الكبائن وآخر يظهر انشغال الحضور بالطعام على حساب تشجيع المنتخب.

وتباينت التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بقاعة كبار الزوار، فبينما سخر البعض من الرفاهية التي احتواها مقابل ما يمر به المشجع العادي، اعتبر البعض وجود هؤلاء المشجعين المرفهين على حساب المشجعين "الحقيقيين" الذين لا يتوقفون عن التشجيع سببا في عدم حصول اللاعبين على التشجيع الكافي.

في المقابل، استنكر البعض الهجوم على مقاطع الفيديو والسخرية ممن ظهروا فيه، وأكدوا أن مثل هذه الكبائن موجودة في أغلب ملاعب العالم، وأن من حق الجميع حضور المباريات بالشكل المناسب لهم.