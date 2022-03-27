ما الذي غيره الإسلام في النجم الفرنسي بول بوغبا؟

يقول النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، إن اعتناقه الإسلام منحه القوة وأجوبة كثيرة على تساؤلات كان يطرحها على نفسه بشأن الكثير من المسائل الحياتية.

ويوضح "كنت أسأل نفسي دائما لماذا يحصل معي هذا الأمر أو ذاك في الحياة، وخاصة عندما أمر بأزمات، والإسلام كشف لي أسباب وجودي في الحياة".

وتابع أن الإسلام "فتح عيني على الكثير من الأشياء، وهناك أمور أكثر أهمية من الرياضة وكرة القدم في الحياة، وعلمني ألا آخذ الأمور بجدية كبيرة لأن كل شيء مقدر، وقدرك مكتوب لا يمكنك تغييره".

وختم "علينا نحن المسلمين التصرف بطريقة لائقة وتقديم نموذج حسن للعالم وهذه هي رسالة نبينا (محمد) عليه الصلاة والسلام، علينا أن نقدم المساعدات للجمعيات الخيرية والابتسام بوجه الآخرين ونكون أشخاصا جيدين في العالم".

وكان بوغبا قد أقر بأنه لم يُولد مسلما على الرغم من أن والدته مسلمة، كاشفا أنه تعرف على الدين الإسلامي بحكم قربه من بعض أصدقائه المسلمين، وليس بتأثير من العائلة.

وكشف -في وقت سابق- أنه تحوّل إلى الإسلام بعد أن صلى مع أصدقائه وشعر براحة نفسية، مؤكدا أنه سيتمسك بتعاليم الدين لأنه يجعله شخصا أفضل.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية نقلت عن بوغبا قوله إنه كان يسأل نفسه عن الكثير من الأشياء قبل أن يتحوّل إلى الإسلام ويصبح "أكثر هدوءا من داخله"، وإن مروره بفترة عصيبة من حياته جعله يقرر الاطلاع على الدين ومتابعة عدد من أصدقائه واللجوء إلى الإيمان.

وأكد نجم مانشستر يونايتد أن الإسلام جعله شخصا أفضل.