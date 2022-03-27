رواتب واستثمارات وعقود إعلانات.. ثروة ميسي الخرافية

لا جدال حول أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بصرف النظر عن الجدل الكبير بين جماهير "الساحرة المستديرة" حول اسم الأفضل في التاريخ هل هو ميسي أو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

على أرض الملعب، فاز ميسي بكل شيء تقريبا، ولم يفلت منه سوى كأس العالم مع الأرجنتين الذي يأمل أن يحققه في مشاركة قد تكون الأخيرة له في المونديال.

وكان "البولغا" قد أنهى صيام الفوز بالألقاب الكبيرة مع منتخب بلاده وقاده الصيف الماضي -قبل الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان- للفوز بكوبا أميركا.

هل ميسي اللاعب الأعلى أجرا؟

من المحتمل أن يكون ليونيل ميسي هو لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، وهو أيضا أحد أفضل الرياضيين ربحا. لقد صاغ صفقة ضخمة مع برشلونة في 2017 جعلته يتقاضى راتبا أساسيا قدره 168 مليون دولار سنويا، بينما يكسب أيضا 40 مليون دولار من عقود الرعايا والإعلان وحقوق الصور.

كم يكسب ميسي في باريس سان جيرمان؟

الآن، يتقاضى ميسي راتبا سنويا قدره 75 مليون دولار في سان جيرمان، بعقد يمتد لعامين مع خيار تمديد العقد لعام ثالث.

وقيل إن ميسي كان على استعداد لقبول تخفيض راتبه بنسبة 50% للبقاء في برشلونة، ولم يكن يريد مغادرة برشلونة، لكن الكتالونيين لم يتمكنوا من تحمل حتى نصف راتبه وأخفقوا في الاحتفاظ بأعظم لاعب في تاريخهم.

ما صافي ثروة ميسي؟

يُعتقد أن صافي ثروة ميسي يصل إلى 400 مليون دولار وفق صحيفة "غول" (Goal) العالمية. وتحصل على هذه الثروة الضخمة من رواتبه وعقود الرعايا والإعلانات والاستثمارات.

وصنفت مجلة "فوربس" (Forbes) ميسي على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلا لعام 2019 بـ127 مليون دولار، مما يجعله أعلى لاعبي كرة القدم دخلا في العالم.