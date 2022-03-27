تصفيات نهاية الموسم.. 8 لاعبين يفتح لهم ريال مدريد باب الرحيل
27/3/2022-|آخر تحديث: 27/3/202204:24 PM (مكة المكرمة)
يبدو أن ريال مدريد سيتخلى عن 8 لاعبين نهاية الموسم الحالي، بينهم أغلى صفقتين في تاريخه الممتد إلى أكثر من 120 عاما.
ويقترب "الملكي" من استعادة لقب الليغا الذي خسره الموسم الماضي لصالح أتليتكو مدريد، وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد ريمونتادا مثيرة ضد باريس سان جيرمان.
ولكن فريق العاصمة الإسبانية بات يحمل على كتفيه لاعبين يشكلون عبئا فنيا وماديا، وبات من الضروري -بحسب إدارة "الميرينغي"- التخلص منهم.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قائمة الذين فتح لهم "لوس بلانكوس" باب الرحيل تضم 8 لاعبين على الأقل وهم:
- البلجيكي إيدن هازارد: أغلى صفقة في تاريخ النادي وينتهي عقده صيف 2024
- الويلزي غاريث بيل: ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال وينتهي عقده الصيف المقبل
- الإسباني إيسكو: ينتهي عقده الصيف المقبل
- البرازيلي مارسيلو: ينتهي عقده الصيف المقبل
- الإسباني فاييغو: ينتهي عقده صيف 2025
- ماريانو دياز: ينتهي عقده صيف 2023
- الإسباني داني سيبايوس: ينتهي عقده صيف 2023
- الصربي لوكا يوفيتش: ينتهي عقده صيف 2025
المصدر : مواقع إلكترونية