تصفيات نهاية الموسم.. 8 لاعبين يفتح لهم ريال مدريد باب الرحيل

يبدو أن ريال مدريد سيتخلى عن 8 لاعبين نهاية الموسم الحالي، بينهم أغلى صفقتين في تاريخه الممتد إلى أكثر من 120 عاما.

ويقترب "الملكي" من استعادة لقب الليغا الذي خسره الموسم الماضي لصالح أتليتكو مدريد، وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد ريمونتادا مثيرة ضد باريس سان جيرمان.

ولكن فريق العاصمة الإسبانية بات يحمل على كتفيه لاعبين يشكلون عبئا فنيا وماديا، وبات من الضروري -بحسب إدارة "الميرينغي"- التخلص منهم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قائمة الذين فتح لهم "لوس بلانكوس" باب الرحيل تضم 8 لاعبين على الأقل وهم: