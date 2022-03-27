اثنان منهم يمضيان وقتهما على دكة البدلاء.. اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإسباني

بعد رحيل النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الدوري الإسباني، خفتت أضواء البطولة التي كانت الأكثر مشاهدة في العالم، والتي كانت تستقطب نجوم الصف الأول أصحاب الرواتب العالية.

وعاد الحديث مؤخرا عن قرب انتقال الفرنسي كليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند -النجمين الأكثر طلبا في العالم- اللذين من المفترض أن يكون راتبيهما من الأعلى أيضا.

ورغم رحيل نجوم الصف الأول، فلا تزال رواتب اللاعبين في الليغا -إلى حد ما- مرتفعة.

اللافت أن في القائمة المصغرة التي نشرتها صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية عن اللاعبين الأعلى أجرا شهريا لاعبين يجلسان على مقاعد البدلاء أكثر مما يركضان في الملعب، وهما الويلزي غاريث بيل والبلجيكي إيدن هازارد لاعبا ريال مدريد: