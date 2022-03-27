اثنان منهم يمضيان وقتهما على دكة البدلاء.. اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإسباني
27/3/2022
بعد رحيل النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الدوري الإسباني، خفتت أضواء البطولة التي كانت الأكثر مشاهدة في العالم، والتي كانت تستقطب نجوم الصف الأول أصحاب الرواتب العالية.
وعاد الحديث مؤخرا عن قرب انتقال الفرنسي كليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند -النجمين الأكثر طلبا في العالم- اللذين من المفترض أن يكون راتبيهما من الأعلى أيضا.
ورغم رحيل نجوم الصف الأول، فلا تزال رواتب اللاعبين في الليغا -إلى حد ما- مرتفعة.
اللافت أن في القائمة المصغرة التي نشرتها صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية عن اللاعبين الأعلى أجرا شهريا لاعبين يجلسان على مقاعد البدلاء أكثر مما يركضان في الملعب، وهما الويلزي غاريث بيل والبلجيكي إيدن هازارد لاعبا ريال مدريد:
- الإسباني جيرارد بيكيه (برشلونة): مليونان و330 ألف يورو
- الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد): مليونان و270 ألف يورو
- البلجيكي إيدن هازارد (ريال مدريد): مليونان و270 ألف يورو
- الإسباني سيرجيو بوسكيتس (برشلونة): مليون و910 آلاف يورو
- النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد): مليون و880 ألف يورو
- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة وأتلتيكو مدريد): مليون و880 ألف يورو
المصدر : مواقع إلكترونية