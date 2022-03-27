شهدت تدريبات المنتخب البرتغالي أجواء مميزة قبل يومين من المواجهة الحاسمة أمام مقدونيا الشمالية في الدور الحاسم للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتفوق المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو على تركيا 3-1 يوم الخميس الماضي، وتأهل لمواجهة مقدونيا الشمالية التي فجرت أكبر مفاجأة حين هزمت إيطاليا 1-صفر وحرمتها من بلوغ مونديال قطر.

⚽ منتخب البرتغال 🇵🇹 يبلغ نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 بالفوز على نظيره التركي 🇹🇷 بـ3 – 1 تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/4QRKeAdpHY — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وأبدى النجم كريسيتانو رونالدو سعادة كبيرة لعودة المدافع المخضرم بيبي إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي، بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولدى خروج بيبي (39 عاما) من غرفة الملابس صاح رونالدو وهو يبتسم "لقد عاد الملك. عاد بيبي إلى مكانه. انظروا"، وذلك قبل تدريب المنتخب البرتغالي في أجواء دافئة ومشمسة صباح اليوم الأحد في مدينة بورتو.

“The king is back!” — a reação de Ronaldo ao ver Pepe de volta aos treinos 👑😂 (🎥: @ojogo) pic.twitter.com/UpNAE6GKF9 — B24 🇺🇦 (@B24PT) March 27, 2022

ويعكس شعور رونالدو الإحساس السائد في صفوف المنتخب البرتغالي الذي يستعد لاستضافة مقدونيا الشمالية، التي أقصت إيطاليا وحرمت الجمهور البرتغالي من مواجهة كبيرة بين أخر بطلين لأوروبا.

وقال لاعب الوسط البرتغالي جواو موتينيو في مؤتمر صحفي "بصراحة جميعنا توقعنا مواجهة إيطاليا في نهائي التصفيات. كرة القدم مختلفة هذه الأيام، وكل فريق يمكنه الفوز على هذا المستوى بغض النظر عن الأسماء والأرقام والإحصاءات.. وستبذل مقدونيا الشمالية كل جهد مستطاع لهزيمتنا يوم الثلاثاء" القادم.

⚽️ إيطاليا 🇮🇹 تفشل في بلوغ المونديال للنسخة الثانية تواليا بخسارتها المفاجئة على أرضها بهدف على يد مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في نصف نهائي الملحق المؤهل إلى #كأس_العالم_2022 🇶🇦

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/Ykhw0yS4Mi — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وقال البرتغالي برناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي للصحفيين اليوم الأحد "فازت مقدونيا الشمالية في 4 من آخر 5 مباريات لعبتها بتصفيات كأس العالم. واثنتان من هذه المواجهات كانت أمام فرق عملاقة مثل ألمانيا وإيطاليا.. وهذا يعني الكثير".

وأضاف "هذا فريق يلعب بطريقة هجومية تماما وسيضغط علينا وسيلعب بثقة كبيرة في النفس. لكن الضغط موجود دائما.. لأنه لا يتعلق بالمنافس، بل يتعلق بالتأهل لكأس العالم. لابد من الظهور في قطر لأنه لا يمكننا أن نخيب أمل جمهورنا".

وأضاف سيلفا "فريقنا يعج باللاعبين أصحاب الخبرة الذين اعتادوا على خوض مباريات حاسمة مع أكبر أندية أوروبا. كلنا نعرف كيف تكون

هذه المباريات وعلينا العمل بكل جدية والحفاظ على تركيزنا على الهدف وهو الذهاب إلى قطر".

من جانب آخر، نفدت 50 ألف تذكرة خصصت للمباراة خلال ساعات، واحتشد عدد هائل من الجماهير في صفوف أمام مكاتب بيع التذاكر

بملعب دراغاو في بورتو وسلاسل المتاجر الكبرى بالبلاد، وخاب أمل كثير من المشجعين لعدم التمكن من شراء تذاكر يتراوح سعرها بين 10 و15 يورو.

وارتفع سعر التذاكر في السوق السوداء، ووصل سعرها إلى 200 يورو.

وقال برناردو سيلفا "هذا الجمهور ساعدنا في الفوز بدوري الأمم الأوروبية. نلعب دائما وسط أجواء مذهلة أمام هذه الجماهير، وهذا امتياز بالتأكيد. كان دورهم محوريا يوم الخميس (الماضي) في فوزنا على تركيا، وأتوقع أن تكون الأجواء مماثلة تماما أمام مقدونيا الشمالية".

ومن المنتظر أن يصل منتخب مقدونيا الشمالية إلى البرتغال غدا الاثنين.