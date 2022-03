امتدح ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين في آخر مباراة رسمية للمنتخب على أرضه قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قطر، وأشاد بدعمها الهائل خلال الفوز 3-0 على فنزويلا وأنه كان محوريا للاحتفاظ بالسعادة.

وقال ميسي -عقب الانتصار في ملعب بومبونيرا معقل بوكا جونيورز- "لم أتوقع أقل من هذا من الجماهير، التناغم كبير بين شعب الأرجنتين ومنتخبها".

وعانى اللاعب -الفائز بالكرة الذهبية 7مرات- في باريس سان جيرمان منذ انتقاله من برشلونة في أغسطس/آب 2021، لكنه كان نشيطا أمام فنزويلا المتواضعة وكان إعجاب الجمهور واضحا.

ورفع مشجعو الأرجنتين من شأن ميسي منذ قاد بلاده للتتويج بكأس كوبا أميركا 2021 وهو أول لقب دولي كبير خلال 28 عاما.

Argentine fans sing for the legend Messi 💞😌 #Argentina #Messi𓃵 #MessiDay pic.twitter.com/wL4FHsUUik

وكان الشعور بالسعادة متبادلا وقاد ميسي بقية اللاعبين في الاحتفال والهتاف والغناء أمام 50 ألف مشجع. وأضاف "أنا سعيد هنا منذ فترة طويلة وحتى قبل كوبا أميركا. أظهر الجمهور أنه يحبني وأنا ممتن لذلك والأمور تمضي بسلاسة وهذا يسهل الوضع داخل وخارج الملعب".

وفي لقاء أمس الجمعة عاد ميسي للمنتخب الوطني بعد راحة في مباراتين سابقتين بتصفيات كأس العالم أمام تشيلي وكولومبيا.

وشن لاعب باريس سان جيرمان العديد من المحاولات للتسجيل من ركلات حرة، لكنه أحرز الهدف الثالث بتسديدة غير متقنة قرب المرمى.

وتحدث النجم الأرجنتيني بعد المباراة عن مستقبله، وقال "بعد كأس العالم، سأقوم بتقييم الكثير من الأشياء. سواء كانت الأمور تسير بشكل جيد أو سيئ. دعونا نأمل أن تكون بأفضل طريقة ممكنة".

🎥 – Messi celebrates with the Argentina team after the match pic.twitter.com/4gYVmzmA7h

— MessiTeam (@Lionel10Team) March 26, 2022