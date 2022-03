مصر تهزم السنغال ونيجيريا تتعادل مع غانا في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم

أحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في إستاد القاهرة يوم الجمعة، بينما اقتنصت نيجيريا تعادلا ثمينا دون أهداف مع مضيفتها غانا.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري وسدد في العارضة، لترتد وترتطم في قدم سيس وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وستقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأجرى مدرب السنغال إليو سيسي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 14، خرج فيه المدافع عبدو ديالو للإصابة وشارك بابي أبو سيسي.

وكذلك أصيب المدافع المصري محمد عبد المنعم وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

