مصر تهزم السنغال ونيجيريا تتعادل مع غانا في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم

أحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في إستاد القاهرة يوم الجمعة، بينما اقتنصت نيجيريا تعادلا ثمينا دون أهداف مع مضيفتها غانا.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري وسدد في العارضة، لترتد وترتطم في قدم سيس وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وستقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأجرى مدرب السنغال إليو سيسي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 14، خرج فيه المدافع عبدو ديالو للإصابة وشارك بابي أبو سيسي.

وكذلك أصيب المدافع المصري محمد عبد المنعم وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وأرسل عمر جابر تمريرة عرضية استقبلها مصطفى محمد بضربة رأس متوسطة القوة، استقرت في يد مندي.

وهيمن الفريق الزائر على المباراة تماما بعد نصف ساعة من البداية، وحصل محمود حمدي (الونش) على أول إنذار للخشونة.

ومرّ ساديو ماني -زميل صلاح في ليفربول- بسهولة من الدفاع، وأطلق تسديدة علت مرمى محمد الشناوي حارس مصر في الدقيقة 37.

وبعدها بثلاث دقائق، حوّل الونش تمريرة عرضية بضربة رأس أعلى المرمى.

ودفع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر بعمر مرموش بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 70، ليتحسن الأداء الهجومي لأصحاب الأرض.

وسنحت لمحمود حسن (تريزيغيه) فرصة في الدقيقة 76، إثر ركلة حرة نفذها صلاح، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد مندي.

وأبعد الشناوي تسديدة قوية بقدمه من إسماعيلا سار في الدقيقة 79، بينما ردّ مرموش بتسديدة ارتدت من الشباك الجانبية للمرمى قبل النهاية بثلاث دقائق.

وبذلك تكون المنتخبات العربية قد حققت نتائج جيدة في مباريات الجمعة بذهاب الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، إذ تعادلت المغرب على أرض الكونغو الديمقراطية 1-1، بينما فازت الجزائر وتونس 1-صفر على الكاميرون ومالي على التوالي، وأخيرا وبنفس النتيجة فازت مصر على السنغال.

نيجيريا تتعادل مع غانا

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب الغاني وضيفه النيجيري.

ولم ينجح أيٌّ من الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت له طوال 90 دقيقة من المباراة.

وتقام مباراة الإياب في نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.