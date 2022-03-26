علق روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا اليوم السبت على فشل بلاده في التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الخسارة التاريخية أمام مقدونيا الشمالية، مما جعل مستقبل المدرب المتوج ببطولة أوروبا على المحك.

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا اليوم السبت إن منتخب بلاده يجب أن يركز مباشرة على المستقبل، عقب فشل بطل أوروبا في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، مما أدى إلى تكهنات حول مستقبل المدرب.

وأخفقت إيطاليا في التأهل لبطولة كأس العالم التي تنطلق نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قطر عقب خسارة صادمة 1-صفر على أرضها أمام مقدونيا الشمالية الثلاثاء الماضي في قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة.

هدف مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في الدقائق الأخيرة يخرج إيطاليا 🇮🇹 من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™#تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر2022 #Qatar2022 #WCQ2022 pic.twitter.com/IS6ojtQVsa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وبعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2018، حملت إيطاليا المسؤولية للمدرب جيان بييرو فنتورا ورئيس الاتحاد كارلو تافيكيو، ليتقدم كل منهما باستقالته بعدها بوقت قصير.

وهذه المرة لم تكن هناك أي دعوات لإقالة مانشيني، لكن رئيس الاتحاد جابرييلي جرافينا يدعمه لتجاوز الهزيمة ومواصلة أداء مهمته.

وكتب مانشيني -عبر حسابه على تطبيق إنستغرام- "الخطوة الصحيحة الوحيدة الآن هي رفع رؤوسنا والعمل للمستقبل. دعونا نأخذ بعض الوقت للتفكير في الأمر وفهمه بوضوح".

وستلتقي إيطاليا مع تركيا، التي ودعت تصفيات كأس العالم أمام البرتغال، في مباراة ودية الثلاثاء المقبل.