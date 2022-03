فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي عن شهر مارس/آذار الجاري بعد اختياره في تصويت الجماهير.

وكال مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت، المديح بعد اختيار رونالدو أفضل لاعب في الشهر، واصفا إياه بالأسطورة.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أن رونالدو فاز بجائزة لاعب الشهر للمرة الثالثة منذ عودته إلى أولد ترافورد الصيف الماضي، إذ حققها في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، قبل فوزه بها مجددا هذا الشهر.

وكان رونالدو قد سجل يوم 12 مارس/آذار الجاري 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة عندما قاد مانشستر يونايتد لفوز مهم على ضيفه توتنهام في سباق المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم غيابه عن عدد من مباريات يونايتد هذا الموسم، فإن رونالدو يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين بالتساوي في عدد الأهداف مع كل من هاري كين وساديو ماني بـ12 هدفا، ومبتعدا بفارق 8 أهداف عن المتصدر محمد صلاح.

⚽️⚽️⚽️ @Cristiano became the latest Red to score a #PL hat-trick earlier this month! #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 23, 2022