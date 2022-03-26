صحيفة فرنسية تؤكد سعي برشلونة لخطف مبابي من ريال مدريد وخبير في الانتقالات يرد

نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، الأنباء التي تحدثت عن تحرك برشلونة من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يسعى غريمه ريال مدريد للتعاقد معه منذ الصيف الماضي.

ونشرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية أمس الجمعة خبرًا مفاده أن نادي برشلونة دخل السباق من أجل التعاقد مع مبابي، بينما لا يزال مستقبل المهاجم الفرنسي يتأرجح بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يعد نفسه لضم مبابي، وإنه اتخذ بالفعل إجراءات مباشرة للتعاقد معه، مشيرة إلى أن مبابي لم يغلق الباب أمام النادي الكتالوني.

Transferts : le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé

Alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG, le club catalan est passé à l'action. Il part de loin, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte https://t.co/MM2QRNvyZq pic.twitter.com/0a72yyoBoi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2022

وردا على تقرير الصحيفة الفرنسية، قال رومانو "وردت أنباء أن برشلونة بدأ سباقا للتعاقد مع كيليان مبابي، لكن برشلونة يقول إن الأمر ليس كذلك ولم يتعاملوا مع مهاجم باريس سان جيرمان، الذي كان يحلم باللعب لريال مدريد منذ سنوات".

Barcelona sources deny talks and approaches for Kylian Mbappé. Real Madrid or Paris Saint-Germain in his future, nothing else as things stand. ⭐️🇫🇷 #Mbappé Real Madrid have their contract draft ready for Mbappé – still waiting. 📲 More: https://t.co/jGKvtrsB0p pic.twitter.com/JAKAqh3Gif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2022

وتحدث الصحفي الرياضي الإيطالي بتفاصيل أكثر عن إمكانية انتقال مبابي لبرشلونة في فيديو نشره على قناته في موقع يوتيوب اليوم السبت، مضيفا "سأوضح بعض الأمور حول هذه الشائعات، فقد أكد لي أشخاص مقربون من برشلونة أنه لا يوجد أي اتصالات أو فرص لهذه الصفقة".

وعن موقف مبابي من ريال مدريد، تابع رومانو "نعلم دائما أن النجم الفرنسي أولويته ريال مدريد، والآن لا شيء جديد، إذ إن الوضع لم يتغير بالنسبة له، ومما قيل لي فإن العقد بين الطرفين لم يوقع بعد، لذا سننتظر الإعلان عنه".

وأوضح "نعلم أن ريال مدريد لديه عقد جاهز لمبابي، ونعلم أنه يخطط بالفعل لكل تفاصيل هذا العقد، لذا فإن الفريق الملكي جاهز وهم ينتظرون الفرنسي للتوقيع فقط"، مؤكدا في الوقت ذاته أن باريس سان جيرمان سيقاتل من أجل الحفاظ على مبابي حتى النهاية لتجديد عقده.