صحيفة فرنسية تؤكد سعي برشلونة لخطف مبابي من ريال مدريد وخبير في الانتقالات يرد

نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، الأنباء التي تحدثت عن تحرك برشلونة من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يسعى غريمه ريال مدريد للتعاقد معه منذ الصيف الماضي.

ونشرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية أمس الجمعة خبرًا مفاده أن نادي برشلونة دخل السباق من أجل التعاقد مع مبابي، بينما لا يزال مستقبل المهاجم الفرنسي يتأرجح بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يعد نفسه لضم مبابي، وإنه اتخذ بالفعل إجراءات مباشرة للتعاقد معه، مشيرة إلى أن مبابي لم يغلق الباب أمام النادي الكتالوني.

وردا على تقرير الصحيفة الفرنسية، قال رومانو "وردت أنباء أن برشلونة بدأ سباقا للتعاقد مع كيليان مبابي، لكن برشلونة يقول إن الأمر ليس كذلك ولم يتعاملوا مع مهاجم باريس سان جيرمان، الذي كان يحلم باللعب لريال مدريد منذ سنوات".

Barcelona sources deny talks and approaches for Kylian Mbappé. Real Madrid or Paris Saint-Germain in his future, nothing else as things stand. ⭐️🇫🇷 #Mbappé

Real Madrid have their contract draft ready for Mbappé – still waiting.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2022