شهد المؤتمر الصحفي الطويل لمدرب مصر كارلوس كيروش أجواء متوترة عقب الفوز على السنغال 1-0 في ملعب القاهرة بذهاب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، لكنه انتهى بتصفيق.

واحتاجت مصر إلى هدف مبكر من نيران صديقة لتفوز بشق الأنفس في تكرار لنهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون حين تغلبت السنغال بركلات الترجيح في فبراير/شباط الماضي.

وعبّر مدرب المنتخب المصري عن استيائه من سؤال عن الأداء السيئ لمصر رغم النتيجة. ورد على الصحفي مستنكرا "هل أنت متأكد من أنك شاهدت المباراة؟ لن أجيب عن هذا السؤال".

وأضاف كيروش "لا أرى سببا لحزن بعض الصحفيين من فوز مصر على منتخب توج بكأس أمم أفريقيا قبل أيام". وأراد مغادرة المؤتمر قبل أن يعود لاستكماله مع محاولة تلطيف الأجواء في النهاية.

مصارحة

وتابع "أنا هنا للمصارحة ولا أخشى شيئا. من الطبيعي أن ينقسم الأداء بين الدفاع والهجوم أمام منتخب كبير".

واستعرض المدرب البرتغالي المخضرم قوة سيرته الذاتية، وقال "خضت أكثر من 250 مباراة دولية بمسيرتي التدريبية وساعدت 4 منتخبات في التأهل لكأس العالم، وتصنيفي من أفضل 10 مدربين في العالم من حيث النتائج. تعلمت بعض الأشياء ومنها أن القرارات الفنية تخص المدرب وحده".

وأضاف "بعض الأشخاص لا يحترفون الصحافة. وظيفتي هي اتخاذ القرارات والفوز بالمباريات ووظيفتكم انتقاد عملي، لسنا في محاضرة تدريبية ولا أناقش قراراتي مع الصحفيين، أنا مثل المغني ربما يعجبك ما أغنيه أو لا".

وفي النهاية طلب كيروش أن يوجه سؤالا للصحفيين. وقال مازحا "من يشعر بالرضا عن أداء مصر اليوم يرفع يده"؟ فرفع صحفيون أياديهم وصفقوا له في ختام المؤتمر الذي استغرق نحو 40 دقيقة.

وتستضيف دكار لقاء الإياب بين السنغال ومصر الثلاثاء المقبل، ويتأهل الفائز في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب إلى النهائيات المقررة في قطر بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.