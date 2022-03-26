الجزائر والمغرب وتونس تقترب من المونديال.. تصفيات كأس العالم في أفريقيا تعكس تفوق المنتخبات العربية

اقتربت منتخبات الجزائر والمغرب وتونس خطوة من التأهل لكأس العالم 2022 لكرة القدم، بعد خوض لقاء الذهاب بالمرحلة الأخيرة من التصفيات أمس الجمعة، في حين سيتعيّن على السنغال بطلة أفريقيا تعويض هزيمتها أمام مصر في مواجهة العودة إذا أرادت الظهور في النهائيات التي ستقام في قطر.

وتعكس نتائج لقاءات دور الذهاب تحولا واضحا في ميزان القوى لصالح دول الشمال الناطقة باللغة العربية، التي سيطرت طويلا على بطولات الأندية الأفريقية والتي تستعرض عضلاتها الآن على مستوى المنتخبات أيضا.

وأحرز إسلام سليماني هدف الفوز لمنتخب الجزائر، وبينما استفادت تونس من هدف عكسي ليفوز هذان المنتخبان خارج ملعبيهما في الكاميرون ومالي على الترتيب، قلب منتخب المغرب تأخره إلى تعادل في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في كينشاسا.

شغف.حماس 🦊 🇩🇿 احتفال مميز من نجوم الجزائر بهدف إسلام سليماني في مرمى الكاميرون بذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆#WorldCup | #WCQ | @LesVerts pic.twitter.com/dN0jXv5udJ — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 26, 2022

وستكون فرص هذه المنتخبات كبيرة في التقدم والتأهل للنهائيات التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عندما تخوض لقاءات العودة على أراضيها الثلاثاء القادم.

مصر الأقل فرصا رغم الفوز على السنغال

وفازت مصر على السنغال بهدف دون رد في ثاني لقاء بين المنتخبين في غضون 6 أسابيع بعد فوز فريق ساديو ماني على الفراعنة بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

لكن محمد صلاح زميل ماني كان صاحب الفضل في تحقيق الفوز هذه المرة عندما ارتدت كرته من العارضة لتصطدم بقدم مدافع السنغال ساليو سيس وتدخل الشباك.

90 دقيقة تفصل ساديو ماني ومحمد صلاح عن تحقيق حلم كأس العالم ⌛ من يحمل آمال بلاده نحو #WorldCup القادمة؟ 👀#WCQ | @MoSalah pic.twitter.com/hzpEpBuUYq — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 26, 2022

لكن لا تزال أمام السنغال فرصة كبيرة لقلب تأخرها على أرضها بعد أن هيمنت على اللعب في القاهرة في معظم فترات المباراة.

وأكد مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش أن فريقه سيكون بحاجة للدفاع بكل قوة في دكار.

وقال كيروش للصحفيين ردا على سؤال عن خطة اللعب الخاصة بفريقه "هذه مباراة بتصفيات كأس العالم وكل شيء ممكن. علينا أن نكون أكثر قوة وعلينا مضاعفة جهدنا. علينا استخدام 15 أو 16 لاعبا في الدفاع وربما نضطر للدفاع عن أرواحنا في دكار".

وأضاف "التاريخ لا يتحدث عن هؤلاء الذين لعبوا جيدا. كما نعلم قدمت إيطاليا أداء جيدا أمام مقدونيا (الشمالية الخميس الماضي) لكنها لم تتأهل لنهائيات كأس العالم".

🔟 مُنتخبات

5⃣ مقاعد كل الأعين مُسلطة نحو التأهل إلى المونديال 👀 من يُمثل إفريقيا في كأس العالم 2022؟ 🏆#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/a4pvB54Bbo — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 24, 2022

تعادل غانا ونيجيريا

وانتهت قمة غرب أفريقيا بين غانا ونيجيريا في كوماسي بالتعادل السلبي، ومن ثم يتأجل الحسم للقاء العودة في أبوجا الثلاثاء القادم.

وقال مدرب غانا الجديد أوتو أدو بعد المباراة "قدمنا أداء جيدا رغم ارتكاب بعض الأخطاء، وبدايتنا كانت جيدة لكن ظهر علينا التعب قليلا وهذا سمح لنيجيريا بالعودة في المباراة بصورة أكبر".

وقال مدرب نيجيريا أوجوستين إجوافون "حصلنا على فرصتين كبيرتين لحسم التفوق على غانا، لكني أعتقد أن تحقيق التعادل جيد رغم أننا كنا نريد الفوز هنا".

وستتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة في النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب لتمثيل القارة السمراء في دورة قطر المقبلة في وقت لاحق من العام الجاري.