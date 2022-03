كسرت إيطاليا قلوب الإنجليز في يوليو/تموز عندما نالت لقب بطولة أوروبا بتغلبها على صاحبة الأرض في النهائي، لكن بعد الفشل في بلوغ كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي سيدفع الجماهير للاعتقاد أن الانتصار في ويمبلي كان مجرد صدفة عابرة.

وبالنسبة لمنتخب نال لقب كأس العالم 4 مرات تحول سجل إيطاليا إلى أمر مخيب. فمنذ حصدها لقب كأس العالم للمرة الرابعة في 2006، لم تبلغ إيطاليا أدوار خروج المغلوب في البطولة الأشهر وفازت بمباراة واحدة في دور المجموعات في النهائيات.

وجاءت الهزيمة 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية أمس الخميس في ملحق تصفيات كأس العالم لتنهي آمال إيطاليا في بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2014.

وهذه هي المرة الثانية التي ستغيب فيها إيطاليا عن نهائيات كأس العالم وفيما بينهما نالت لقب بطولة أوروبا 2020. وبعد احتلال المركز الثاني في مجموعتها خلف سويسرا اضطرت إيطاليا لخوض الملحق مما أغضب جماهيرها.

وسيكون رد الفعل على خسارة الملحق لاذعا على أقل تقدير. وأبلغ روبرتو مانشيني الصحفيين "من الصعب الحديث الآن، فلا أعرف ماذا أقول. الصيف الماضي كان سعيدا، والآن جاءت خيبة أمل كبرى. ليس من السهل التفكير في أمور أخرى، أنا حزين من أجل اللاعبين، أحبهم اليوم أكثر مما كنت أفعل في يوليو".

وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا في عام 2018 "أنا المدرب، وأنا المسؤول الأول وليس اللاعبين. يملكون مستقبلا رائعا، وهم مجموعة قوية من أجل مستقبل المنتخب الوطني. لم نستحق هذه الخسارة".

