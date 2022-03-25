كسرت إيطاليا قلوب الإنجليز في يوليو/تموز عندما نالت لقب بطولة أوروبا بتغلبها على صاحبة الأرض في النهائي، لكن بعد الفشل في بلوغ كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي سيدفع الجماهير للاعتقاد أن الانتصار في ويمبلي كان مجرد صدفة عابرة.

وبالنسبة لمنتخب نال لقب كأس العالم 4 مرات تحول سجل إيطاليا إلى أمر مخيب. فمنذ حصدها لقب كأس العالم للمرة الرابعة في 2006، لم تبلغ إيطاليا أدوار خروج المغلوب في البطولة الأشهر وفازت بمباراة واحدة في دور المجموعات في النهائيات.

وجاءت الهزيمة 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية أمس الخميس في ملحق تصفيات كأس العالم لتنهي آمال إيطاليا في بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2014.

⚽️ إيطاليا 🇮🇹 تفشل في بلوغ المونديال للنسخة الثانية تواليا بخسارتها المفاجئة على أرضها بهدف على يد مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في نصف نهائي الملحق المؤهل إلى #كأس_العالم_2022 🇶🇦

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/Ykhw0yS4Mi — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وهذه هي المرة الثانية التي ستغيب فيها إيطاليا عن نهائيات كأس العالم وفيما بينهما نالت لقب بطولة أوروبا 2020. وبعد احتلال المركز الثاني في مجموعتها خلف سويسرا اضطرت إيطاليا لخوض الملحق مما أغضب جماهيرها.

وسيكون رد الفعل على خسارة الملحق لاذعا على أقل تقدير. وأبلغ روبرتو مانشيني الصحفيين "من الصعب الحديث الآن، فلا أعرف ماذا أقول. الصيف الماضي كان سعيدا، والآن جاءت خيبة أمل كبرى. ليس من السهل التفكير في أمور أخرى، أنا حزين من أجل اللاعبين، أحبهم اليوم أكثر مما كنت أفعل في يوليو".

وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا في عام 2018 "أنا المدرب، وأنا المسؤول الأول وليس اللاعبين. يملكون مستقبلا رائعا، وهم مجموعة قوية من أجل مستقبل المنتخب الوطني. لم نستحق هذه الخسارة".

What a result 👏👏👏 🇲🇰 North Macedonia will face Portugal in the World Cup play-off final 🔜 pic.twitter.com/zpZmqOSOdy — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 24, 2022

وسددت إيطاليا 32 كرة على المرمى مقابل 5 مرات لمقدونيا الشمالية، لكن حارس مقدونيا الشمالية ستولي ديميتريفسكي قدم مباراة عمره.

ويرى مدرب مقدونيا الشمالية ميلاجويا ميلفسكي سخرية القدر في هدف فوز فريقه المتأخر، وقال للصحفيين "فزنا بالطريقة الإيطالية على إيطاليا، هدف من تسديدتين على المرمى. أنا سعيد بهذا الفوز، وأنا فخور باللاعبين".

وتلعب مقدونيا الشمالية، التي لم يسبق أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، ضد البرتغال يوم الثلاثاء المقبل من أجل مكان في النهائيات في قطر، وبغض النظر عما سيحدث في ختام الملحق ستُخلد الرحلة إلى باليرمو في ذاكرة الجماهير.

وبالنسبة لإيطاليا فقد عادت إلى نقطة البداية كما كانت بعد 10 أشهر من واحدة من أفضل لحظاتها.