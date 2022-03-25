كرة قدم

منتخب إيطاليا خارج كأس العالم قطر 2022.. كيف تفوقت مقدونيا الشمالية بسلاح الإيطاليين؟

Italy v North Macedonia: Knockout Round Play-Offs - 2022 FIFA World Cup Qualifier PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
منتخب إيطاليا حقق نتائج مخيبة في تصفيات ونهائيات كأس العالم منذ تتويجه باللقب في 2006 (غيتي)
25/3/2022

كسرت إيطاليا قلوب الإنجليز في يوليو/تموز عندما نالت لقب بطولة أوروبا بتغلبها على صاحبة الأرض في النهائي، لكن بعد الفشل في بلوغ كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي سيدفع الجماهير للاعتقاد أن الانتصار في ويمبلي كان مجرد صدفة عابرة.

وبالنسبة لمنتخب نال لقب كأس العالم 4 مرات تحول سجل إيطاليا إلى أمر مخيب. فمنذ حصدها لقب كأس العالم للمرة الرابعة في 2006، لم تبلغ إيطاليا أدوار خروج المغلوب في البطولة الأشهر وفازت بمباراة واحدة في دور المجموعات في النهائيات.

وجاءت الهزيمة 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية أمس الخميس في ملحق تصفيات كأس العالم لتنهي آمال إيطاليا في بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 2014.

وهذه هي المرة الثانية التي ستغيب فيها إيطاليا عن نهائيات كأس العالم وفيما بينهما نالت لقب بطولة أوروبا 2020. وبعد احتلال المركز الثاني في مجموعتها خلف سويسرا اضطرت إيطاليا لخوض الملحق مما أغضب جماهيرها.

وسيكون رد الفعل على خسارة الملحق لاذعا على أقل تقدير. وأبلغ روبرتو مانشيني الصحفيين "من الصعب الحديث الآن، فلا أعرف ماذا أقول. الصيف الماضي كان سعيدا، والآن جاءت خيبة أمل كبرى. ليس من السهل التفكير في أمور أخرى، أنا حزين من أجل اللاعبين، أحبهم اليوم أكثر مما كنت أفعل في يوليو".

وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا في عام 2018 "أنا المدرب، وأنا المسؤول الأول وليس اللاعبين. يملكون مستقبلا رائعا، وهم مجموعة قوية من أجل مستقبل المنتخب الوطني. لم نستحق هذه الخسارة".

وسددت إيطاليا 32 كرة على المرمى مقابل 5 مرات لمقدونيا الشمالية، لكن حارس مقدونيا الشمالية ستولي ديميتريفسكي قدم مباراة عمره.

ويرى مدرب مقدونيا الشمالية ميلاجويا ميلفسكي سخرية القدر في هدف فوز فريقه المتأخر، وقال للصحفيين "فزنا بالطريقة الإيطالية على إيطاليا، هدف من تسديدتين على المرمى. أنا سعيد بهذا الفوز، وأنا فخور باللاعبين".

وتلعب مقدونيا الشمالية، التي لم يسبق أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، ضد البرتغال يوم الثلاثاء المقبل من أجل مكان في النهائيات في قطر، وبغض النظر عما سيحدث في ختام الملحق ستُخلد الرحلة إلى باليرمو في ذاكرة الجماهير.

وبالنسبة لإيطاليا فقد عادت إلى نقطة البداية كما كانت بعد 10 أشهر من واحدة من أفضل لحظاتها.

المصدر : وكالات