رئيس مقدونيا الشمالية يتوعد رونالدو قبل مواجهة البرتغال في تصفيات المونديال

توعد رئيس مقدونيا الشمالية، ستيفو بنداروفسكي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة المنتخبين في الدور الحاسم للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفجرت مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل وهزمت إيطاليا 1-صفر أمس الخميس، وعبرت إلى المرحلة النهائية للتصفيات لمقابلة البرتغال التي فازت بدورها على تركيا 3-1.

وقال بنداروفسكي في تغريدة عبر تويتر "أبطال منتخبنا سطروا ملحمة في تاريخ كرة القدم المقدونية، أهنئ منتخبنا الوطني على تضحيته وتحليه بالشجاعة والروح القتالية في الفوز على خصم قوي".

وأضاف "اقتربنا خطوة من قطر، ممتنون لكم على هذه السعادة التي نعيشها".

وقال بنداروفسكي في منشور آخر موجه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "كريستيانو استعد، دورك قادم"، في إشارة إلى سعي منتخب مقدونيا الشمالية لتكرار إنجازه والتفوق على البرتغال في المباراة التي ستجمع المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل.

Get ready @Cristiano, you are next! #WorldCupQualifiers 🇲🇰⚽️💪🏻 https://t.co/AuThwdTHDj

— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) March 24, 2022