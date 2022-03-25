رئيس مقدونيا الشمالية يتوعد رونالدو قبل مواجهة البرتغال في تصفيات المونديال

توعد رئيس مقدونيا الشمالية، ستيفو بنداروفسكي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة المنتخبين في الدور الحاسم للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفجرت مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل وهزمت إيطاليا 1-صفر أمس الخميس، وعبرت إلى المرحلة النهائية للتصفيات لمقابلة البرتغال التي فازت بدورها على تركيا 3-1.

⚽️ إيطاليا 🇮🇹 تفشل في بلوغ المونديال للنسخة الثانية تواليا بخسارتها المفاجئة على أرضها بهدف على يد مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في نصف نهائي الملحق المؤهل إلى #كأس_العالم_2022 🇶🇦

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/Ykhw0yS4Mi — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وقال بنداروفسكي في تغريدة عبر تويتر "أبطال منتخبنا سطروا ملحمة في تاريخ كرة القدم المقدونية، أهنئ منتخبنا الوطني على تضحيته وتحليه بالشجاعة والروح القتالية في الفوز على خصم قوي".

وأضاف "اقتربنا خطوة من قطر، ممتنون لكم على هذه السعادة التي نعيشها".

Нашите фудбалски херои веќе ја испишаа историјата на македонскиот фудбал. Честитки за победата, пожртвуваноста, храброста и борбеноста во играта на нашата македонска фудбалска репрезентација против силниот противник. 🇲🇰👏#СегаЕНашеВреме#WorldCup2022 pic.twitter.com/tOxNVShGFr — Stevo Pendarovski (@SPendarovski) March 24, 2022

وقال بنداروفسكي في منشور آخر موجه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "كريستيانو استعد، دورك قادم"، في إشارة إلى سعي منتخب مقدونيا الشمالية لتكرار إنجازه والتفوق على البرتغال في المباراة التي ستجمع المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل.

ويدرك مدرب البرتغال أن المهمة لن تكون سهلة أمام مقدونيا الشمالية، وقال في مؤتمر صحفي أمس "نحن بحاجة إلى احترام مقدونيا الشمالية كما كنا سنفعل أمام إيطاليا. أبلغتكم من قبل أننا ربما سنواجه (مقدونيا الشمالية)، فهذه المباريات ليست مزحة، إنها مثل مباراة نهائية ويمكن أن يحدث أي شيء. يجب أن نخوض المباراة بالتركيز الذي تستحقه. منتخب يذهب إلى إيطاليا ويتغلب على بطلة أوروبا ليس بحاجة إلى تعريف".

البرتغال وتركيا

ونجت البرتغال من نهاية صعبة لتقترب خطوة أخرى من كأس العالم إذ أهدر بوراك يلماز مهاجم تركيا ركلة جزاء متأخرة كانت ستمنح منتخب بلاده التعادل ومد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وبعد تقدمها 2-صفر أتاحت البرتغال الفرصة لمنافستها بالعودة للمباراة مما أزعج سانتوس. وقال المدرب البرتغالي "لا يمكن أن يحدث هذا في مباراة كانت تحت سيطرتنا، إنه جرس إنذار ليوم الثلاثاء المقبل. مباراة اليوم انتهت وعلينا التركيز على منافسنا المقبل الذي سيقاتل بحياته بالتأكيد. نحن بحاجة إلى تركيز إضافي إذ نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا. هدفنا الأساسي هو بلوغ كأس العالم وهذا هو حافزنا".

⚽ منتخب البرتغال 🇵🇹 يبلغ نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 بالفوز على نظيره التركي 🇹🇷 بـ3 – 1 تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/4QRKeAdpHY — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وبعد التفريط في فرصة التأهل المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني كانت البرتغال تتوقع مواجهة إيطاليا في مباراة بين آخر بطلين لأوروبا. وأبلغ ماتيوس نونيز الصحفيين بعد تسجيل هدف البرتغال الثالث أمام تركيا "لا يمكن أن نفكر أن مواجهة مقدونيا الشمالية ستكون سهلة".

وأضاف لاعب سبورتنغ لشبونة "يجب أن نرتاح ونعمل على خطة المباراة. هذا فريق يستحق احترامنا. (مقدونيا الشمالية) ذهبت إلى إيطاليا وفازت، أنت بحاجة إلى الكفاءة لفعل ذلك".