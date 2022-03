سجل غاريث بيل هدفين رائعين ليقود ويلز إلى الفوز 2-1 على النمسا في قبل نهائي الملحق الأوروبي الخميس، والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 64 عاما.

وسجل اللاعب البالغ عمره 32 عاما الهدف الأول من ركلة حرة نفذها بقوة وإتقان من خارج منطقة الجزاء في كارديف.

وبعد ركلة ركنية سريعة أضاف القائد بيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة، ليضمن تأهل ويلز إلى المواجهة الفاصلة أمام أسكتلندا أو أوكرانيا على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD 🤯 pic.twitter.com/JcNsViMiMp

— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022