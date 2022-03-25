سجل غاريث بيل هدفين رائعين ليقود ويلز إلى الفوز 2-1 على النمسا في قبل نهائي الملحق الأوروبي الخميس، والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 64 عاما.

وسجل اللاعب البالغ عمره 32 عاما الهدف الأول من ركلة حرة نفذها بقوة وإتقان من خارج منطقة الجزاء في كارديف.

وبعد ركلة ركنية سريعة أضاف القائد بيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة، ليضمن تأهل ويلز إلى المواجهة الفاصلة أمام أسكتلندا أو أوكرانيا على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD 🤯 pic.twitter.com/JcNsViMiMp — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022

وسدد مارسيل زابيتسر كرة أبدلت اتجاهها وقلص الفارق للنمسا، لكن في النهاية خرجت ويلز بفوز مستحق، مع استمرار سعيها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها.

وكان بيل حاسما في قيادة ويلز إلى الفوز بعد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لشباك الحارس هاينز ليندنر.

ونجت ويلز -التي بلغت دور الثمانية في كأس العالم 1958- من ضربة عندما سدد كريستوف باومغارتنر كرة ارتدت من العارضة في الدقيقة الخامسة، لكن بمجرد أن سجل بيل حصلت بلاده على الثقة وصنعت عددا من الفرص.

📹- هدف عالمي بأقدام غاريث بيل 🔥🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/RZIAIrp6BO — E P L W O R L D (@EPLworld) March 24, 2022

وضغطت ويلز وشنت هجمات مرتدة وصنعت الفرص خاصة في آخر 5 دقائق قبل الاستراحة، وسدد آرون رامسي كرة حولها الحارس ليندنر إلى ركلة ركنية ببراعة.

وأنقذ الحارس النمساوي أيضا فرصتين في الشوط الثاني من دانييل جيمس، لكنه لم يتمكن من إيقاف تسديدة بيل قريبة المدى، لتضاعف ويلز التقدم بعد 6 دقائق من استئناف اللعب.

ونفذت ويلز ركلة ركنية بشكل تقليدي داخل المنطقة، وحاول بن ديفيز السيطرة على الكرة، لكن بيل خطفها من زميله وسدد كرة قوية في الزاوية العليا للمرمى.

واقترب بيل لاعب ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة عقب مرور ساعة من اللعب، لكنه سدد كرة بقدمه اليسرى أعلى المرمى.

وقلصت النمسا الفارق عندما حصل زابيتسر على الوقت المناسب، وأطلق تسديدة من خارج المنطقة أبدلت اتجاهها في ديفيز وخدعت الحارس واين هينيسي ودخلت مرماه.

وكادت ويلز أن تدفع ثمنا لإهدار الفرص، لكن الفريق صمد في النهاية، واقترب من تسجيل الهدف الثالث لولا أن الحارس ليندنر تألق في إنقاذ محاولة أخرى من رامسي.