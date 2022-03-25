لحق منتخبا الإكوادور وأوروغواي بركب المتأهلين إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعدما حجزا بطاقتي التأهل المباشر الثالثة والرابعة بتصفيات قارة أميركا الجنوبية، ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 19.

وحسم منتخبا البرازيل والأرجنتين في وقت سابق البطاقتين الأولى والثانية عن أميركا الجنوبية، وأسفرت مباريات الجولة الـ17 قبل الأخيرة من التصفيات التي أقيمت مساء أمس الخميس عن اقتطاع الإكوادور وأوروغواي بطاقتي المركزين الثالث والرابع.

وانحصر الصراع بين بيرو وكولومبيا وتشيلي للظفر بالمركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق العالمي أمام خامس التصفيات الآسيوية على بطاقة تأهل أخرى للمونديال.

تصفيات آسيا

وفي آسيا حسم منتخبا السعودية واليابان أمس الخميس بطاقتي العبور المباشر عن المجموعة الثانية، وذلك بعد ضمان إيران وكوريا الجنوبية التأهل عن المجموعة الأولى في وقت سابق.

وسيكون على أستراليا التي ضمنت المركز الثالث في المجموعة الثانية خوض مباراة أولى أمام صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، الذي تتنافس عليه الإمارات والعراق وسوريا، لضمان العبور لخوض مباراة الملحق العالمي ضد خامس الترتيب في تصفيات أميركا الجنوبية.

ويخوض المنتخب القطري البطولة من دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيف.

ملحق أوروبي

ومن المنتظر أن تنضم 3 منتخبات إلى 10 منتخبات أوروبية ضمنت في وقت سابق تأهلها، هي: ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا.

وستُحدّد هوية المنتخبات الثلاثة بعد استكمال الملحق الفاصل الذي يقام في هذه المرة بشكل مغاير عما كان عليه في الماضي، حيث تأهلت إليه المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات الأوروبية وانضم إليها منتخبان من خلال بطولة دوري أمم أوروبا.

وقسمت المنتخبات الـ12 على 3 مسارات يضم كل منها 4 منتخبات تتنافس في دورين نصف نهائي ونهائي ليتأهل الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات لاستكمال مقاعد القارة الأوروبية.

⚽️ إيطاليا 🇮🇹 تفشل في بلوغ المونديال للنسخة الثانية تواليا بخسارتها المفاجئة على أرضها بهدف على يد مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في نصف نهائي الملحق المؤهل إلى #كأس_العالم_2022 🇶🇦

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/Ykhw0yS4Mi — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن وقوع منتخبي أسكتلندا وأوكرانيا معا في نصف نهائي المسار الأول، وأُجّلت هذه المباراة بناء على طلب من أوكرانيا في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا، وسيلتقي الفائز في هذه المباراة التي تقام في يونيو/حزيران المقبل منتخب ويلز الذي فاز أمس الخميس على النمسا 2-1.

وفي المسار الثاني كان من المفترض أن يلتقي المنتخب البولندي نظيره الروسي ولكن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعد الدب الروسي أخيرا من التصفيات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وتأهل المنتخب البولندي مباشرة إلى نهائي هذا المسار ليلتقي فيه يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب السويد الذي فاز أمس على التشيك 1-صفر.

وفي المسار الثالث يواجه منتخب البرتغال الفائز على تركيا 3-1 منتخب مقدونيا الشمالية الذي فجر مفاجأة كبرى بفوزه أمس الخميس على إيطاليا 1- صفر.

أفريقيا وكونكاكاف

ومن المنتظر أن تنضم 5 منتخبات أفريقية إلى المتأهلين لمونديال قطر في ختام الدور الحاسم، وتلعب اليوم الجمعة مباريات الذهاب بين جمهورية الكونغو والمغرب، ومالي وتونس، والكاميرون والجزائر، وغانا ونيجيريا، ومصر والسنغال، وتقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

⚽️ يستقبل المنتخب المصري 🇪🇬 في القاهرة نظيره السنغالي 🇸🇳 في ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022

🎙️تقرير | عمرو فهمي @amrnfahmy pic.twitter.com/kbF7BYLHvQ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2022

وفي تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تتصدر كندا الدور الأخير من التصفيات برصيد 25 نقطة متفوقة بـ3 نقاط على المكسيك والولايات المتحدة.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز إلى النهائيات مباشرة، في حين يخوض رابع الترتيب الملحق العالمي ضد فريق من الأوقيانوس.