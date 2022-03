تعادل المغرب وفوز الجزائر وتونس في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم

حققت المنتخبات العربية نتائج جيدة في ذهاب الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، إذ تعادلت المغرب على أرض الكونغو الديمقراطية 1-1، فيما فازت الجزائر وتونس 1-صفر على الكاميرون ومالي على التوالي.

واقتربت الجزائر من التأهل لكأس العالم بعد فوزها 1-صفر على مضيفتها الكاميرون بهدف إسلام سليماني في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية اليوم الجمعة.

وسجل سليماني هدف الجزائر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها يوسف بلايلي في الدقيقة 40.

وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم 4 مرات من قبل، آخرها في 2014، في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في ملعب مصطفى تشاكر يوم الثلاثاء المقبل.

سجل موسى سيسوكو مدافع مالي هدفا بالخطأ في مرماه ثم طرد قبل نهاية الشوط الأول لتفوز تونس خارج أرضها 1-صفر وتقترب من التأهل إلى كأس العالم.

وأراد سيسوكو أن يعيد الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتجنب ضغط صانع لعب تونس يوسف المساكني لكنها استقرت في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد 4 دقائق طرد الحكم المدافع سيئ الحظ بسبب عرقلة المهاجم سيف الدين الجزيري عندما كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى.

وبفوزها خارج ملعبها، قطعت تونس خطوة كبيرة في طريق التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وتستضيف تونس منافستها مالي في إياب الدور الحاسم على أرضها وأمام جمهورها بعد 4 أيام.

