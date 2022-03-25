فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة بشكل مفاجئ 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية الخميس.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورغم السيطرة المطلقة لإيطاليا على مجريات الأمور في المباراة -التي جرت بمدينة باليرمو الإيطالية- فإن لاعبي المنتخب الأزرق (بطل أوروبا) فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

وسدد فريق المدرب روبرتو مانشيني 32 محاولة على المرمى، لكن مقدونيا الشمالية انتزعت الفوز وتأهلت للمواجهة الفاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

وحصلت إيطاليا على 16 ركلة ركنية مقابل عدم حصول مقدونيا الشمالية على أي واحدة.

وقال جورجينيو لاعب وسط إيطاليا لمحطة "راي سبورت" (Rai Sport) التلفزيونية "هذا إحباط كبير، هذا مؤلم، هذا مؤلم جدا".

وأضاف "صنعنا باستمرار الفرص وسيطرنا على المباريات، لكن لم يكن بوسعنا التفوق في هذه المباراة، لا ألقي باللوم على أي شخص بعينه، لكن هذا هو الواقع".

وتابع "لا أعرف لماذا لم يكن بوسعنا أن نفعل ذلك، أنا أيضا مشترك في ذلك، ومن المؤلم لي التفكير في الأمر".

وفي غياب ثنائي الدفاع المخضرم ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني لم يواجه دفاع إيطاليا أي خطورة في الشوط الأول.

هدف مقدونيا الشمالية 🇲🇰 في الدقائق الأخيرة يخرج إيطاليا 🇮🇹 من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™#تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر2022 #Qatar2022 #WCQ2022 pic.twitter.com/IS6ojtQVsa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

البرتغال تنجو من فخ تركيا

أفلتت البرتغال من فخ تركيا لتفوز 3-1 على أرضها وتتأهل إلى نهائي ملحق الصعود لكأس العالم، وأنهت الشوط الأول متقدمة 2-صفر بهدفي أوتافيو وديوغو جوتا.

لكن زملاء كريستيانو رونالدو تراجعوا في الشوط الثاني، لتنجح تركيا في تقليص الفارق عبر بوراك يلماظ في الدقيقة الـ65.

ونال الزوار فرصة ذهبية للتعادل حين حصلوا على ركلة جزاء بسبب مخالفة ضد المدافع جوزيه فونتي، لكن يلماظ أهدر الركلة بعد أن سدد في العارضة قبل 5 دقائق من النهاية.

وحسم البديل ماتيوس نونيز الفوز للبرتغال بإضافة الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة.