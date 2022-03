هاجمت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة الجناح الويلزي غاريث بيل، وقارنت بين أدائه على مستوى ناديه ريال مدريد وما قدمه على المستوى الدولي أخيرا مع منتخب بلاده.

وتألق بيل (32 عاما) مرة أخرى وأثبت أنه لا يزال الهدّاف الأول لمنتخب بلاده أمس الخميس بعد أن منحت ثنائيته الفريق الفوز 2-1 على النمسا في قبل نهائي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وبهذا الفوز اقترب المنتخب الويلزي خطوة من التأهل للنهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1958، ويعني الفوز على النمسا أن منتخب ويلز سيلعب في النهائي على أرضه في مواجهة أسكتلندا أو أوكرانيا في يونيو/حزيران المقبل ليحصل الفائز على مكان في النهائيات التي ستقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD 🤯 pic.twitter.com/JcNsViMiMp

— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022