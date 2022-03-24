نجوم من الطراز الأول متوفرون بالمجان الصيف المقبل

يقترب موسم كرة القدم من نهايته، لكن عشاق الساحرة المستديرة على موعد هذا الصيف مع فترة انتقالات لا مثيل لها.

وسيكون النجم الأرجنتيني باولو ديبالا أحدث نجم متاح في صفقة انتقال مجانية بعد أن أكد يوفنتوس الاثنين الماضي أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وفي الـ28 من عمره، فاز ديبالا بـ9 ألقاب كبرى مع العملاق الإيطالي ولا يزال لديه الكثير ليقدمه، حيث استقطب الدولي الأرجنتيني بالفعل عروضا من كبار أوروبا.

وتاليا تشكيلة لاعبين ونجوم (4-3-3) متوفرين مجانا في الميركاتو الصيفي:

حراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (أياكس).

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس). خط الدفاع: الإسباني سيزار أزبليكوتا (تشلسي) الألماني، وأنطونيو رودريغر (تشلسي)، والفرنسي دان آكسل زاغادو (دورتموند)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

الإسباني سيزار أزبليكوتا (تشلسي) الألماني، وأنطونيو رودريغر (تشلسي)، والفرنسي دان آكسل زاغادو (دورتموند)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد). خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والعاجي فرانك كيسيه (ميلان)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد).

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والعاجي فرانك كيسيه (ميلان)، والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد). خط الهجوم: ديبالا (يوفنتوس)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة).

وهناك أيضا نجوم آخرون تنتهي عقودهم مع فرقهم أيضا الصيف المقبل: