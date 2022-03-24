حظي المنتخب السعودي باحتفاء واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأكد تأهله لكأس العالم في قطر 2022، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-صفر، وبدأت الاحتفالات قبل مباراة السعودية مع الصين التي انتهت بالتعادل 1-1 اليوم الخميس بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وتقدم صالح الشهري بهدف للسعودية بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة مباشرة، لكن تشو تشينجي أدرك التعادل للصين من ركلة جزاء بالدقيقة 82، في مباراة أقيمت بالشارقة من دون حضور مشجعين.

وأصبحت السعودية أول دولة عربية تتأهل إلى كأس العالم من التصفيات، بعد قطر صاحبة الأرض.

وتراجع "الأخضر" إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن اليابان المتصدرة. بينما تأتي أستراليا بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة. ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم.

ويلعب ثالث الترتيب ضد نظيره بالمجموعة الأخرى، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من أميركا الجنوبية على بطاقة إضافية للظهور في قطر قرب نهاية العام الجاري.

وستخوض السعودية مباراة غير مؤثرة أخرى في ختام التصفيات الآسيوية أمام أستراليا الثلاثاء المقبل.

وقال فهد المولد نجم المنتخب السعودي لقناة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) التلفزيونية "كنا نتمنى اليوم أن نكسب ونفرح، والله ما أراد. ألف مبروك للشعب والقيادة على التأهل، وبإذن الله القادم أفضل. الحمد لله حصدنا نقطة ولم نخسر".

وأضاف "لم نحقق الفوز منذ فترة طويلة على أستراليا، لكن إن شاء الله على أرضنا نكون في يومنا".

وقبل انطلاق هذه الجولة، كانت السعودية تحتاج إلى الفوز على الصين لضمان الظهور مرة أخرى في كأس العالم، لكن خسارة أستراليا حسمت الأمور بشكل مبكر.

احتفاء سعودي بالتأهل

واحتفى الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر بالتأهل إلى مونديال قطر، حيث شارك فيديو معلقا عليه "ما شيء يعيقه! صقورنا إلى كأس العالم".

بدوره، احتفى نادي الفتح السعودي بمقطع فيديو طريف -نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر- حيث أظهر مجموعة من الإعلاميين من الصين وأستراليا واليابان، يعلنون تأهل السعودية إلى كأس العالم، من خلال دبلجة عربية ركّبها النادي بطريقة طريفة على المقاطع.

وعلى الصعيد العربي، كانت قطر أول المهنئين بتأهل السعودية، حيث غرّد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ جوعان بن حمد، قائلا "نبارك للأشقاء في السعودية إحراز المنتخب بطاقة التأهل رسميا إلى كأس العالم "فيفا" (FIFA) قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه".

نبارك للأشقاء في السعودية إحراز المنتخب بطاقة التأهل رسمياً إلى كأس العالم FIFA قطر2022 للمرة السادسة في تاريخه ..

كما نبارك للمنتخب الياباني التأهل من نفس المجموعة، ونتطلع إلى رؤية الجميع في عاصمة الرياضة العالمية ..@AbdulazizTF pic.twitter.com/vNqMC2NRQg — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) March 24, 2022

وكتب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي "خلاص، ما يحتاج أعلق على المباراة وما يحتاج أصلا أن تلعبوا المباراة اليوم، ألف مبروك للأخضر السعودي الوصول إلى كأس العالم للمرّة السادسة في تاريخه، والعاقبة لكل المنتخبات العربية، إن شاء الله".

خلاص ، ما يحتاج أعلق على المباراة و ما يحتاج اصلا تلعبوا المباراة اليوم 😂😂

ألف مبروك #الأخضر_السعودي 🇸🇦 الوصول الى كاس العالم للمرّة السادسة في تاريخه 🔥💪🏻 و العاقبة لكل المنتخبات العربية ان شاءلله — ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) March 24, 2022

أما عالميا، فهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منتخب "الصقور" قائلا في تغريدة على تويتر "ألف مبروك للمنتخب السعودي، ونراكم في قطر 2022". وفي السياق ذاته، كتب حساب الدوري الإسباني لكرة القدم "تهانينا للمنتخب السعودي تأهله لمونديال قطر".

كما هنأت السفارة الأميركية، في العاصمة الرياض، السعودية بالتأهل للمرة السادسة في تاريخها لكأس العالم.

يطمح منتخب 🇸🇦 السعودية لحسم الصدارة بعد ضمان تأهله عندما يتقابل مع 🇨🇳 الصين الخميس ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من #التصفيات_الآسيوية – الطريق إلى قطر! طالع تقديم المباراة ⬇️https://t.co/WvGTy8Dxd9 pic.twitter.com/U8RTcqlXvn — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) March 24, 2022

👏ألف مبروك للمنتخب السعودي 🇸🇦 @SaudiNT نراكم في قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦https://t.co/hOye12ec4H — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) March 24, 2022

للمرة السادسة في التاريخ.. السعودية 🇸🇦 في كأس العالم ألف مليون مبروك 👏🏻🎉🎉🎉🎉

وإن شاء الله مع بعض في كأس العالم — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) March 24, 2022

تهانينا للمنتخب السعودي @SaudiNT تأهله لمونديال قطر 2022 🇸🇦🏆👏#LaLiga — LaLiga (@LaLigaArab) March 24, 2022