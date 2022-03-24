كرة قدم

سوريا تفوز بثلاثية على لبنان بعد توقف طويل بسبب الشغب وكوريا تنتزع الصدارة من إيران

World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Lebanon v Syria
مارديكيان (وسط) يحتفل مع زملائه بعد تسجيله الهدف الثاني لسوريا (رويترز)
24/3/2022-|آخر تحديث: 24/3/202206:45 PM (مكة المكرمة)

سجلت سوريا، اليوم الخميس، 3 أهداف في الشوط الأول لتفوز 3-صفر على لبنان خلال مباراة توقفت لفترة طويلة بسبب شغب الجماهير في ملعب صيدا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأمر الحكم اللاعبين بمغادرة الملعب بسبب الشغب قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، بعد أن تأخرت انطلاقة الشوط الثاني أيضا.

وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير الثائرة بين الشوطين بسبب نتيجة الشوط الأول، لكن مع استمرار الهتافات المسيئة ورمي مقذوفات على أرض الملعب توقف اللعب مجددا.

وبعد توقف طويل قرر الحكم استئناف اللعب عقب مغادرة الجماهير، دون تغيير في النتيجة.

وقبل هذه الأحداث منح علاء الدالي التقدم لسوريا بتسديدة منخفضة أخفق الحارس مصطفى مطر في منعها بالدقيقة 14.

وأضاف مارديك مارديكيان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وسجل محمد المرمور الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بعد اختراق للدفاع.

ويبقى لبنان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط في المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

كوريا تنتزع الصدارة

وانتزعت كوريا الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة عقب الفوز 2-صفر على ضيفتها إيران التي تراجعت للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة، في وقت سابق اليوم قبل الجولة الأخيرة.

لكن المنتخبين ضمنا التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم بقطر في وقت سابق.

هذا وقد حققت سوريا فوزها الأول بالمجموعة اليوم، وتملك 5 نقاط مثل العراق، لكن بدون أمل في خوض الملحق الآسيوي.

المصدر : رويترز