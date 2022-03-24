سجلت سوريا، اليوم الخميس، 3 أهداف في الشوط الأول لتفوز 3-صفر على لبنان خلال مباراة توقفت لفترة طويلة بسبب شغب الجماهير في ملعب صيدا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأمر الحكم اللاعبين بمغادرة الملعب بسبب الشغب قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، بعد أن تأخرت انطلاقة الشوط الثاني أيضا.

وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير الثائرة بين الشوطين بسبب نتيجة الشوط الأول، لكن مع استمرار الهتافات المسيئة ورمي مقذوفات على أرض الملعب توقف اللعب مجددا.

وبعد توقف طويل قرر الحكم استئناف اللعب عقب مغادرة الجماهير، دون تغيير في النتيجة.

وقبل هذه الأحداث منح علاء الدالي التقدم لسوريا بتسديدة منخفضة أخفق الحارس مصطفى مطر في منعها بالدقيقة 14.

🇸🇾 نسور قاسيون يتقدمون على منتخب لبنان بهدف لعلاء الدالي #تصفيات_كأس_العالم_2022 #لبنان_سوريا pic.twitter.com/JT3CsEDt8J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وأضاف مارديك مارديكيان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

🇸🇾 مارديك مارديكيان يضاعف النتيجة لمصلحة سوريا من ركلة جزاء #تصفيات_كأس_العالم_2022 #لبنان_سوريا pic.twitter.com/cSzBm7pdP7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وسجل محمد المرمور الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بعد اختراق للدفاع.

ويبقى لبنان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط في المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

كوريا تنتزع الصدارة

وانتزعت كوريا الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة عقب الفوز 2-صفر على ضيفتها إيران التي تراجعت للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة، في وقت سابق اليوم قبل الجولة الأخيرة.

🇰🇷 سون ينهي الشوط الأول بتسديدة لا تصد ولا تردّ في الشباك الإيرانية #تصفيات_كأس_العالم_2022 #كوريا_الجنوبية_إيران pic.twitter.com/eFrZQAWjgq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

لكن المنتخبين ضمنا التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم بقطر في وقت سابق.

جونغ سيونغ وون يضيف الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية 🇰🇷#تصفيات_كأس_العالم_2022 #كوريا_الجنوبية_إيران pic.twitter.com/iMOj5B0IL3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

هذا وقد حققت سوريا فوزها الأول بالمجموعة اليوم، وتملك 5 نقاط مثل العراق، لكن بدون أمل في خوض الملحق الآسيوي.