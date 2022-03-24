تفاصيل مواجهة "سوبر الأرض" بين إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كوبا أميركا

كشف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأوروبي (يويفا)، عن موعد وتفاصيل مواجهة السوبر المنتظر بين منتخبي إيطاليا بطل أوروبا والأرجنتين المتوج بلقب كوبا أميركا.

وستقام المواجهة المنتظرة -التي أطلق عليها اسم النهائي القمة "فيناليسيما" على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الأول يونيو/حزيران المقبل تكريما لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا.

ويسمح لـ 86 ألف شخص بحضور المباراة في الملعب الأسطوري، وتبدأ اليوم بيع التذاكر التي تتراوح أسعارها بين 33 و131 دولارا.

وتأتي هذه المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم متجددة بين "يويفا" ونظيره اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) حتى عام 2028، والتي ستشهد إقامة نسختين أخريين، بالإضافة إلى مباراة العام المقبل.

وأبدى الاتحادان معارضتهما لاقتراح من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" يهدف لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام.

ومن ضمن الاتفاق بين الجانبين، سيفتتح مكتب مشترك في لندن لتعزيز التعاون بين الاتحادين القاريين بدءا من أوائل عام 2022.

واستضاف ملعب "ويمبلي" نهائي أمم أوروبا 2020 بين إنجلترا وإيطاليا في يوليو/تموز الماضي وانتهى بفوز الـ "الآتزوري" بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت الأرجنتين أنهت انتظارا دام 28 عامًا من أجل إحراز لقب بطولة كبرى، وذلك عقب تتويجها بلقب مسابقة كوبا أميركا على حساب البرازيل المضيفة بهدف نظيف في يوليو/تموز الماضي.