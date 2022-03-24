أنعش منتخب العراق آماله في التأهل إلى المواجهة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعدما خرج بانتصار ثمين 1-صفر على الإمارات اليوم الخميس.

أحرز حسين علي هدف اللقاء في الدقيقة 53 من المباراة، التي أقيمت في الرياض، ليهدي العراق فوزه الأول في 9 مباريات بالتصفيات.

وكانت الإمارات تحتاج إلى التعادل فقط، لضمان البقاء في المركز الثالث ومن ثم التأهل لمواجهة أستراليا (ثالثة ترتيب المجموعة الثانية) للتنافس على بطاقة الظهور في ملحق ضد منتخب من أميركا الجنوبية.

لكن تجمد رصيد الإمارات عند 9 نقاط، وباتت تتقدم بنقطة واحدة على العراق (رابع الترتيب) قبل خوض الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

وستلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية، متصدرة المجموعة الأولى التي ضمنت سابقا التأهل لكأس العالم، في حين سيلعب العراق ضد سوريا التي حققت انتصارها الأول اليوم الخميس أيضا بالتفوق 3-صفر على لبنان.

وتأهلت كوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر إلى بطولة كأس العالم، ويلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأخرى، ثم يتأهل الفائز منهما للعب ضد منتخب من أميركا الجنوبية على بطاقة إضافية للظهور في قطر.

وجاءت المباراة متكافئة، لكن العراق طالب بالحصول على ركلة جزاء عقب مرور نصف ساعة من البداية بعد لمسة يد من كايو.

لكن بعد توقف استمر نحو دقيقتين ومتابعة الإعادة في شاشة حكم الفيديو المساعد في جانب الملعب، أشار الحكم إلى وجود خطأ من لاعب العراق سعد عبد الأمير ضد كايو، قبل أن يلمس الأخير الكرة بيده.

لكن بعد الاستراحة، استفاد حسين علي من تمريرة علي فايز، فانفرد بمرمى الحارس خالد عيسى وراوغه بمهارة، ثم أطلق تسديدة قوية من زاوية ضيقة داخل الشباك.

وضغطت الإمارات وبحثت بجدية عن نقطة التعادل المطلوبة من أجل التقدم في التصفيات، لكن دفاع العراق حال دون ذلك.