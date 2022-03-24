كرة قدم

الشرطة تتحفظ على وثائق تخص التحقيق في مخالفات يوفنتوس

Juventus v FC Internazionale - Serie A TURIN, ITALY - MAY 15: Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the Serie A match between Juventus and FC Internazionale at on May 15, 2021 in Turin, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
الشرطة تحقق في صفقة ضم رونالدو ليوفنتوس (غيتي)
24/3/2022-|آخر تحديث: 24/3/202210:14 PM (مكة المكرمة)

قال مصدر قريب من القضية لرويترز إن شرطة الأموال العامة الإيطالية تحفظت على وثائق في إطار التحقيق في ادعاءات بوجود مخالفات مالية في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ومنها صفقة كريستيانو رونالدو.

وقال المصدر إن هذه الوثائق عثرت عليها الشرطة خلال عمليات تفتيش قامت بها أمس الأربعاء في مدن تورينو وميلانو وروما، وشملت مكاتب تابعة لمؤسسات قدمت المشورة للاعبين حول أجورهم ومستحقاتهم في موسمي 2019-2020 و2020-2021.

ورفض يوفنتوس المملوك لعائلة أنييلي والمنتمي إلى مدينة تورينو التعليق.

وقال النادي في السابق إنه دائما يلتزم بالقوانين في تعاملاته وإنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.

وقال يوفنتوس في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتبه في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر : رويترز