كرة قدم

الإمارات تستضيف الدورة الأولى لمهرجان وألعاب "الاتفاقية الإبراهيمية" في دبي

التطبيع بين الإمارات وإسرائيل - المصدر: UAE Embassy in Israel
مباراة بادل التنس بين الإمارات وإسرائيل ضمن التطبيع الرياضي المعلن بينهما (مواقع التواصل)
24/3/2022-|آخر تحديث: 24/3/202208:21 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السفارة الإماراتية في إسرائيل، اليوم الخميس، عن استضافتها الدورة الافتتاحية لمهرجان وألعاب "الاتفاقية الإبراهيمية" في معرض إكسبو دبي 2020 في 29 من الشهر الجاري.

وكتب السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة عبر تويتر: "بعد استضافة مباراة بادل التنس، تتطلع دولة الإمارات لاستضافة ألعاب الاتفاقية الإبراهيمية الأسبوع المقبل في معرض إكسبو دبي 2020″، وختم بوسم "الإمارات في إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيشارك كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودولة الامارات، والبحرين والمغرب في الحدث الذي يستمر طيلة اليوم بمشاركة كبار لاعبي كرة القدم مع كبار الطهاة من الدول الموقعة على "الاتفاقيات الإبراهيمية".

ووفق المصادر ذاتها، سيشارك في المهرجان السفراء لدى إسرائيل ومنهم: السفير الأميركي توم نايدس، والإماراتي محمد آل خاجة، والبحريني خالد الجلهمة، إلى جانب وزراء من حكومات الدول المشاركة.

يشار إلى أن الاحتفالات ستشمل مباراة استعراضية لكرة القدم مع كبار اللاعبين في هذه الدول، وعشاء ثقافيا أعده كبار الطهاة من هذه الدول، وسيتم التوقيع على إعلان يمهد الطريق للتعاون في المستقبل.

وكانت قد افتتحت مباريات "الألعاب الإبراهيمية" بمباراة بادل التنس الاستعراضية بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي على أرض إمارة دبي، بتاريخ 2 فبراير/شباط الماضي، بمبادرة من السفير آل خاجة، وجرى عزف نشيد البلدين خلال المباراة.

المصدر : وكالة سند