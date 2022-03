أعلنت السفارة الإماراتية في إسرائيل، اليوم الخميس، عن استضافتها الدورة الافتتاحية لمهرجان وألعاب "الاتفاقية الإبراهيمية" في معرض إكسبو دبي 2020 في 29 من الشهر الجاري.

وكتب السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة عبر تويتر: "بعد استضافة مباراة بادل التنس، تتطلع دولة الإمارات لاستضافة ألعاب الاتفاقية الإبراهيمية الأسبوع المقبل في معرض إكسبو دبي 2020″، وختم بوسم "الإمارات في إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيشارك كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودولة الامارات، والبحرين والمغرب في الحدث الذي يستمر طيلة اليوم بمشاركة كبار لاعبي كرة القدم مع كبار الطهاة من الدول الموقعة على "الاتفاقيات الإبراهيمية".

ووفق المصادر ذاتها، سيشارك في المهرجان السفراء لدى إسرائيل ومنهم: السفير الأميركي توم نايدس، والإماراتي محمد آل خاجة، والبحريني خالد الجلهمة، إلى جانب وزراء من حكومات الدول المشاركة.

Don’t miss the Abraham Accords Games! Join us at Expo 2020 Dubai for an exhibition match including football legends Kaka, Robert Pires, Jay Jay Okocha, and many more.#Expo2020 #Dubai #AbrahamAccordsGames pic.twitter.com/lZofgcvCpd

— Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) March 24, 2022